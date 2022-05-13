https://ria.ru/20220513/likhoradka-1788233765.html
В КНДР вспыхнула "неизвестная лихорадка", затронувшая 350 тысяч человек
В КНДР вспыхнула "неизвестная лихорадка", затронувшая 350 тысяч человек - РИА Новости, 13.05.2022
В КНДР вспыхнула "неизвестная лихорадка", затронувшая 350 тысяч человек
Вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек, лечение прошли уже 162 тысячи, передает агентство Ренхап со РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T01:25
2022-05-13T01:25
2022-05-13T06:54
в мире
ким чен ын
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пхеньян
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек, лечение прошли уже 162 тысячи, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Ранее сообщалось, что в КНДР 12 мая было выявлено более 18 тысяч больных COVID-19, шесть из них скончались.Из расширенного варианта публикации Ренхап следует, что выявленные в четверг случаи также относятся к лихорадке. "Только в один день 12 мая лихорадка была выявлена у 18 тысяч человек по всей стране, всего к этому моменту 187 тысяч человек помещены в карантин и проходят лечение", — цитируется заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны.
https://ria.ru/20220512/kovid-1788231620.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея), пхеньян, коронавирус covid-19
01:25 13.05.2022 (обновлено: 06:54 13.05.2022)
В КНДР вспыхнула "неизвестная лихорадка", затронувшая 350 тысяч человек
Ренхап: в КНДР вспыхнула "неизвестная лихорадка", затронувшая 350 тысяч человек