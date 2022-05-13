https://ria.ru/20220513/lenoblast-1788381240.html

В Ленобласти появится единый музей Ленинградской битвы

В Ленобласти появится единый музей Ленинградской битвы - РИА Новости, 13.05.2022

В Ленобласти появится единый музей Ленинградской битвы

Большой единый музей Ленинградской битвы появится в Ленинградской области на базе существующего музея "Дорога жизни", сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:57

2022-05-13T16:57

2022-05-13T18:24

ленинградская область

музеи

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Большой единый музей Ленинградской битвы появится в Ленинградской области на базе существующего музея "Дорога жизни", сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на сессии проекта "Музейные маршруты России", которая проходит 13-14 мая в городе Волхов."В последние годы музеи стали точками притяжения, вокруг которых нарастает инфраструктура. Наша задача - всем вместе развивать нашу землю с точки зрения сохранения культурного наследия, развития туристической инфраструктуры и музейного наполнения", – сказал Цой.В течение двух дней заседаний "Музейных маршрутов" в Ленинградской области профессионалы музейной сферы и туристической отрасли обсудят вопросы взаимодействия и сотрудничества. "Нам хочется создать единое музейное пространство вне зависимости от формы собственности и подчиненности", – отметил Цой.По словам директора департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александра Воронко в ходе заседаний обсуждаются актуальные вопросы, которые волнуют музейное сообщество и туриндустрию в современных условиях, речь идет и о перспективах развития.По его данным, прошедшие майские праздники показались возросший интерес аудитории к музеям. "Мы провели пока анализ посещаемости федеральных музеев, и цифры выросли по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы готовимся к новому туристическому сезону, проводим совещания с регионами, пытаясь ответить на вопросы, как мы будем принимать туристов, количество которых увеличивается", – пояснил Воронко."Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.Следующая сессия "Музейных маршрутов России" пройдет 2-3 июня в Ярославле и 16-17 июня – в Республике Марий Эл.

https://ria.ru/20220508/muzey-1787555415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

музеи, великая отечественная война (1941-1945), ленинград