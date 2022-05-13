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В Ленобласти появится единый музей Ленинградской битвы - РИА Новости, 13.05.2022
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В Ленобласти появится единый музей Ленинградской битвы
В Ленобласти появится единый музей Ленинградской битвы - РИА Новости, 13.05.2022
В Ленобласти появится единый музей Ленинградской битвы
Большой единый музей Ленинградской битвы появится в Ленинградской области на базе существующего музея "Дорога жизни", сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:57
2022-05-13T18:24
ленинградская область
музеи
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Большой единый музей Ленинградской битвы появится в Ленинградской области на базе существующего музея "Дорога жизни", сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на сессии проекта "Музейные маршруты России", которая проходит 13-14 мая в городе Волхов."В последние годы музеи стали точками притяжения, вокруг которых нарастает инфраструктура. Наша задача - всем вместе развивать нашу землю с точки зрения сохранения культурного наследия, развития туристической инфраструктуры и музейного наполнения", – сказал Цой.В течение двух дней заседаний "Музейных маршрутов" в Ленинградской области профессионалы музейной сферы и туристической отрасли обсудят вопросы взаимодействия и сотрудничества. "Нам хочется создать единое музейное пространство вне зависимости от формы собственности и подчиненности", – отметил Цой.По словам директора департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александра Воронко в ходе заседаний обсуждаются актуальные вопросы, которые волнуют музейное сообщество и туриндустрию в современных условиях, речь идет и о перспективах развития.По его данным, прошедшие майские праздники показались возросший интерес аудитории к музеям. "Мы провели пока анализ посещаемости федеральных музеев, и цифры выросли по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы готовимся к новому туристическому сезону, проводим совещания с регионами, пытаясь ответить на вопросы, как мы будем принимать туристов, количество которых увеличивается", – пояснил Воронко."Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.Следующая сессия "Музейных маршрутов России" пройдет 2-3 июня в Ярославле и 16-17 июня – в Республике Марий Эл.
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музеи, великая отечественная война (1941-1945), ленинград
16:57 13.05.2022 (обновлено: 18:24 13.05.2022)
 

В Ленобласти появится единый музей Ленинградской битвы

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМузей-панорама "Прорыв" в Санкт-Петербурге
Музей-панорама Прорыв в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Большой единый музей Ленинградской битвы появится в Ленинградской области на базе существующего музея "Дорога жизни", сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на сессии проекта "Музейные маршруты России", которая проходит 13-14 мая в городе Волхов.
"В последние годы музеи стали точками притяжения, вокруг которых нарастает инфраструктура. Наша задача - всем вместе развивать нашу землю с точки зрения сохранения культурного наследия, развития туристической инфраструктуры и музейного наполнения", – сказал Цой.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 20:43Ленинградская область
В Ленобласти после капремонта открылся музей "Штаб дороги жизни"
В течение двух дней заседаний "Музейных маршрутов" в Ленинградской области профессионалы музейной сферы и туристической отрасли обсудят вопросы взаимодействия и сотрудничества. "Нам хочется создать единое музейное пространство вне зависимости от формы собственности и подчиненности", – отметил Цой.
По словам директора департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александра Воронко в ходе заседаний обсуждаются актуальные вопросы, которые волнуют музейное сообщество и туриндустрию в современных условиях, речь идет и о перспективах развития.
"Самое главное, что все это не повисает в воздухе и не остается на бумаге, а находит реальное воплощение. Я уверен, что именно музеи сегодня являются тем культурным каркасом, который формирует туризм, и нам с коллегами всегда есть о чем поговорить", – сообщил Воронко на открытии сессии.
По его данным, прошедшие майские праздники показались возросший интерес аудитории к музеям. "Мы провели пока анализ посещаемости федеральных музеев, и цифры выросли по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы готовимся к новому туристическому сезону, проводим совещания с регионами, пытаясь ответить на вопросы, как мы будем принимать туристов, количество которых увеличивается", – пояснил Воронко.
"Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.
Следующая сессия "Музейных маршрутов России" пройдет 2-3 июня в Ярославле и 16-17 июня – в Республике Марий Эл.
 
Ленинградская областьМузеиВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинград
 
 
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