https://ria.ru/20220513/latviya-1788438863.html

С 2025 года школьное образование в Латвии полностью переведут на латышский

С 2025 года школьное образование в Латвии полностью переведут на латышский - РИА Новости, 13.05.2022

С 2025 года школьное образование в Латвии полностью переведут на латышский

Все школьное образование в Латвии с 2025-2026 учебного года будет проходить только на латышском языке, заявила министр образования и науки республики Анита... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:43

2022-05-13T20:43

2022-05-13T20:44

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все школьное образование в Латвии с 2025-2026 учебного года будет проходить только на латышском языке, заявила министр образования и науки республики Анита Муйжниеце в эфире телеканала TV24."Для успешного перехода на латышский язык необходимы три этапа. Первый уже осуществляется сейчас - это разговоры, объяснения, организация дополнительных языковых курсов для учителей и приобретение учебных пособий для школ, реализующих программы меньшинств. На второй год на латышский язык будут переведены первый, четвертый и седьмой классы, на следующий год, соответственно, второй, пятый и восьмой, и к 2025/2026 учебному году все дети по всей стране будут учиться на латышском языке", - сказала Муйжниеце.По ее словам, "эмоционально" она была бы готова "начать все с чистого листа хоть завтра" и перевести обучение на латышский уже в ближайшем учебном году, однако переходный период необходим, чтобы "ни Конституционный суд, никакой другой не могли отменить это решение на следующий день или через месяц после принятия"."В этот переходный период необходимо разговаривать не только со школами, но и с посольствами, потому что есть несколько стран, с которыми у нас есть межправительственные соглашения, речь не только о школах русскоязычного меньшинства. Это время также необходимо для того, чтобы подготовить родителей", - сказала Муйжниеце.Она отметила, что до 24 мая министерство должно все согласовать, чтобы правительство могло принять поправки, предусматривающие трехлетний переходный период к обучению только на латышском языке.На вопрос ведущего программы о том, какова была ситуация раньше и "закрывались ли ранее глаза", Муйжниеце ответила, что ранее она не была министром и не знает, как обстояли дела.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20220513/latviya-1788425451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, латвия, образование