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В Красноярском крае нашли тело одной из утонувших девочек - РИА Новости, 13.05.2022
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В Красноярском крае нашли тело одной из утонувших девочек
В Красноярском крае нашли тело одной из утонувших девочек - РИА Новости, 13.05.2022
В Красноярском крае нашли тело одной из утонувших девочек
Жительница Канска во время выгула собаки обнаружила недалеко от берега реки Кан тело одной из двух утонувших девочек, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:33
2022-05-13T20:33
происшествия
красноярский край
канск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Жительница Канска во время выгула собаки обнаружила недалеко от берега реки Кан тело одной из двух утонувших девочек, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее в полиции региона сообщили о проверке информации о возможном несчастном случае на реке Кан в Красноярском крае. В дежурную часть поступило сообщение о том, что по льду реки Кан гуляли две девочки 14 и 15 лет, которые провалились под лёд. По факту гибели девочек возбуждено уголовное дело."Тринадцатого мая 2022 года тело 15-летней девочки обнаружено вблизи берега реки Кан ниже по течению от места провала в районе дач поселка Ремзавод города Канска. Тело девочки обнаружила женщина во время выгула собаки", - сообщает СК.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девочки.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, канск, следственный комитет россии (ск рф)
20:33 13.05.2022
 
В Красноярском крае нашли тело одной из утонувших девочек

В Красноярском крае на реке Кан нашли тело одной из утонувших девочек

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Жительница Канска во время выгула собаки обнаружила недалеко от берега реки Кан тело одной из двух утонувших девочек, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее в полиции региона сообщили о проверке информации о возможном несчастном случае на реке Кан в Красноярском крае. В дежурную часть поступило сообщение о том, что по льду реки Кан гуляли две девочки 14 и 15 лет, которые провалились под лёд. По факту гибели девочек возбуждено уголовное дело.
"Тринадцатого мая 2022 года тело 15-летней девочки обнаружено вблизи берега реки Кан ниже по течению от места провала в районе дач поселка Ремзавод города Канска. Тело девочки обнаружила женщина во время выгула собаки", - сообщает СК.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девочки.
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ПроисшествияКрасноярский крайКанскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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