https://ria.ru/20220513/kosovo-1788289292.html

Косово подало заявку в Совет Европы благодаря Украине, заявили в Приштине

Косово подало заявку в Совет Европы благодаря Украине, заявили в Приштине - РИА Новости, 13.05.2022

Косово подало заявку в Совет Европы благодаря Украине, заявили в Приштине

Спикер косовского "парламента" Глаук Конюфца заявил, что ситуация на Украине помогла самопровозглашенной республике Косово подать заявку на членство в Совете... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:12

2022-05-13T12:12

2022-05-13T12:12

в мире

косово

совет европы

евросоюз

приштина

сербия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149148/55/1491485542_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_1baa505b30353944744d70fa14d838d9.jpg

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Спикер косовского "парламента" Глаук Конюфца заявил, что ситуация на Украине помогла самопровозглашенной республике Косово подать заявку на членство в Совете Европы.Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в 11.00 (12.00 мск) пятницу из-за заявки самопровозглашенного Косово на членство в Совете Европы. Вучич указал, что заявка косовоалбанских властей в Приштине на членство в Совете Европы - нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244."Заявка была необходима. Последние события в связи с российским вторжением на Украину создали благоприятную ситуацию", - заявил Конюфца в эфире Радио и телевидения Косово. Он уточнил, что ранее даже государства, которые признали независимость Косово, советовали властям в Приштине не торопиться с подачей заявки на членство в Совете Европы. "Тогда, в 2015 году, у нас было 2/3 голосов, но не было к нам благосклонности. Разговоры, которые мы недавно проводили, изменили атмосферу, как и перемены в самом Косово, а также на международной арене", - подчеркнул спикер косовского "парламента".Президент Сербии в среду был в Брюсселе на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС. Днем он провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи. Вечером участвовал в рабочем ужине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем наряду с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, премьером Албании Эди Рамой, президентом Черногории Мило Джукановичем, премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и "главой МИД" самопровозглашенной республики Косово Доникой Гервала, которая анонсировала подачу в четверг заявки на членство в Совете Европы.Косовский "премьер" Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении Приштины в альянс в свете операции РФ на Украине. Он отметил, что Сербия, с одной стороны, не признает независимость Косово, а с другой, "большую часть оружия получила от России, большинство российских компаний имеют филиалы в Сербии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

https://ria.ru/20220504/evrosoyuz-1786846341.html

косово

приштина

сербия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, совет европы, евросоюз, приштина, сербия, украина, ситуация в днр и лнр