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Инфекционист считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
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Инфекционист считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19
Инфекционист считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
Инфекционист считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19
"Неизвестная лихорадка" в КНДР с высокой долей вероятности является коронавирусной инфекцией, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:35
2022-05-13T11:40
в мире
коронавирус covid-19
кндр (северная корея)
рудн
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. "Неизвестная лихорадка" в КНДР с высокой долей вероятности является коронавирусной инфекцией, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек, лечение прошли уже 162 тысячи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.По словам Вознесенского, если болезнь сопровождается лихорадкой, речь с высокой долей вероятности идёт об инфекционном заболевании. Такие болезни характеризуются массовостью. Он также отметил, что если инфекция охватила более 300 тысяч человек, можно предположить, что она передаётся воздушно-капельным путем, то есть относится к респираторно-вирусным инфекциям."Вероятность того, что это какое-то новое, неизвестное науке вирусное респираторное заболевание. - я бы не стал ставить на этот постулат какую-то большую ставку. Опять же, с высокой долей вероятности все-таки, скорее всего, речь идёт о коронавирусной инфекции", - сказал Вознесенский.
https://ria.ru/20220513/likhoradka-1788233765.html
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в мире, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), рудн
11:35 13.05.2022 (обновлено: 11:40 13.05.2022)
 
Инфекционист считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19

Инфекционист Вознесенский считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19

© AFP 2022 / Kim Won-jinДезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР
Дезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / Kim Won-jin
Дезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. "Неизвестная лихорадка" в КНДР с высокой долей вероятности является коронавирусной инфекцией, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек, лечение прошли уже 162 тысячи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
Продавец в магазине в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 01:25
В КНДР вспыхнула "неизвестная лихорадка", затронувшая 350 тысяч человек
По словам Вознесенского, если болезнь сопровождается лихорадкой, речь с высокой долей вероятности идёт об инфекционном заболевании. Такие болезни характеризуются массовостью. Он также отметил, что если инфекция охватила более 300 тысяч человек, можно предположить, что она передаётся воздушно-капельным путем, то есть относится к респираторно-вирусным инфекциям.
"Вероятность того, что это какое-то новое, неизвестное науке вирусное респираторное заболевание. - я бы не стал ставить на этот постулат какую-то большую ставку. Опять же, с высокой долей вероятности все-таки, скорее всего, речь идёт о коронавирусной инфекции", - сказал Вознесенский.
 
В миреКоронавирус COVID-19КНДР (Северная Корея)РУДН
 
 
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