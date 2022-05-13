https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788279382.html

Инфекционист считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19

Инфекционист считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022

Инфекционист считает, что "неизвестная лихорадка" в КНДР — это COVID-19

"Неизвестная лихорадка" в КНДР с высокой долей вероятности является коронавирусной инфекцией, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:35

2022-05-13T11:35

2022-05-13T11:40

в мире

коронавирус covid-19

кндр (северная корея)

рудн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788060186_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0e38e287e8ee3a6c7b8f66460e963001.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. "Неизвестная лихорадка" в КНДР с высокой долей вероятности является коронавирусной инфекцией, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек, лечение прошли уже 162 тысячи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.По словам Вознесенского, если болезнь сопровождается лихорадкой, речь с высокой долей вероятности идёт об инфекционном заболевании. Такие болезни характеризуются массовостью. Он также отметил, что если инфекция охватила более 300 тысяч человек, можно предположить, что она передаётся воздушно-капельным путем, то есть относится к респираторно-вирусным инфекциям."Вероятность того, что это какое-то новое, неизвестное науке вирусное респираторное заболевание. - я бы не стал ставить на этот постулат какую-то большую ставку. Опять же, с высокой долей вероятности все-таки, скорее всего, речь идёт о коронавирусной инфекции", - сказал Вознесенский.

https://ria.ru/20220513/likhoradka-1788233765.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), рудн