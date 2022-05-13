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В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 13.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788275519.html
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 13.05.2022
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человека, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:19
2022-05-13T11:19
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человека, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 26 человек.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
11:19 13.05.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

В Подмосковье выявили 171 новый случай заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель автомобиля скорой помощи, доставляющей пациентов в ФМБА в Химках
Водитель автомобиля скорой помощи, доставляющей пациентов в ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Водитель автомобиля скорой помощи, доставляющей пациентов в ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человека, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 26 человек.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
 
 
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