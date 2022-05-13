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В Москве госпитализировали 149 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788275250.html
В Москве госпитализировали 149 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 149 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве госпитализировали 149 пациентов с коронавирусом за сутки
За последние сутки в Москве выявлено 474 случая COVID-19, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:17
2022-05-13T11:17
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 474 случая COVID-19, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 474, госпитализированы 149 человек, выздоровели 443 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 294 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 765 211 случая коронавируса, выздоровели 2 574 079 человек, умерли 43 470 человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19
11:17 13.05.2022
 
В Москве госпитализировали 149 пациентов с коронавирусом за сутки

В Москве за сутки выявили 474 новых случая COVID-19, умерли 15 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 474 случая COVID-19, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 474, госпитализированы 149 человек, выздоровели 443 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 294 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 765 211 случая коронавируса, выздоровели 2 574 079 человек, умерли 43 470 человек.
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