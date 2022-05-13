https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788275250.html

В Москве госпитализировали 149 пациентов с коронавирусом за сутки

В Москве госпитализировали 149 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.05.2022

В Москве госпитализировали 149 пациентов с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Москве выявлено 474 случая COVID-19, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:17

2022-05-13T11:17

2022-05-13T11:17

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 474 случая COVID-19, скончались 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 474, госпитализированы 149 человек, выздоровели 443 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 294 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 765 211 случая коронавируса, выздоровели 2 574 079 человек, умерли 43 470 человек.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19