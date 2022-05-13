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Власти КНДР сообщили о первых случаях смерти от COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788232742.html
Власти КНДР сообщили о первых случаях смерти от COVID-19
Власти КНДР сообщили о первых случаях смерти от COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
Власти КНДР сообщили о первых случаях смерти от COVID-19
Более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались, передает агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T00:27
2022-05-13T00:39
распространение коронавируса
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
коронавирус covid-19
ким чен ын
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались, передает агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.Днем ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания.В частности, Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны.Ранее сообщалось, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм "омикрон". Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), коронавирус covid-19, ким чен ын
00:27 13.05.2022 (обновлено: 00:39 13.05.2022)
 
Власти КНДР сообщили о первых случаях смерти от COVID-19

Ренхап: власти КНДР сообщили о более 18 тысячах случаев COVID-19 и шести погибших в стране

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Пхеньян, КНДР
Вид на Пхеньян, КНДР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на Пхеньян, КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались, передает агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.
Днем ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания.
В частности, Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны.
Ранее сообщалось, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм "омикрон". Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 23:59
США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР
 
Распространение коронавирусаВ миреПхеньянКНДР (Северная Корея)Коронавирус COVID-19Ким Чен Ын
 
 
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