https://ria.ru/20220513/kishinev-1788444860.html

Кишинев готов помочь Тирасполю с импортом необходимых товаров из-за Украины

Кишинев готов помочь Тирасполю с импортом необходимых товаров из-за Украины - РИА Новости, 13.05.2022

Кишинев готов помочь Тирасполю с импортом необходимых товаров из-за Украины

Кишинев готов помогать Тирасполю с импортом продуктов, лекарств и других необходимых товаров в условиях, когда импорт с Украины стал невозможен, сообщил спикер... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:37

2022-05-13T21:37

2022-05-13T21:37

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кишинев

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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Кишинев готов помогать Тирасполю с импортом продуктов, лекарств и других необходимых товаров в условиях, когда импорт с Украины стал невозможен, сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу."Сейчас весь импорт в Приднестровье идет через восточную границу, мы обещали оказать помощь в обеспечении продуктами, лекарствами, топливом, удобрениями, оборудованием, если возникнет такая необходимость, поскольку до этого импорт шел через Украину. Мы должны думать об интересах наших граждан с левого берега Днестра, а не самоназванного руководства", - сказал Гросу в эфире телеканала Moldova 1.Он отметил, что Кишинев и Тирасполь поддерживают диалог, особенно на политическом уровне. Гросу подчеркнул, что Кишинев выступает за мирное разрешение конфликта и намерен защищать интересы и права жителей Левобережья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788441819.html

https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788354672.html

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в мире, владимир путин, кишинев, украина, молдавия