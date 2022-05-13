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Украинские войска обстреляли из "Града" Кременную
Украинские войска обстреляли из "Града" Кременную - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Кременную
Украинские войска выпустили 40 снарядов из БМ-21 "Град" по населенному пункту Кременная в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:56
2022-05-13T18:56
2022-05-13T18:56
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 снарядов из БМ-21 "Град" по населенному пункту Кременная в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в результате обстрела был поврежден жилой дом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, telegram, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли из "Града" Кременную
Представительство ЛНР сообщило, что ВСУ выпустили сорок снарядов из "Града" по Кременной