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Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ - РИА Новости, 13.05.2022
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Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ
Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ - РИА Новости, 13.05.2022
Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ
Инфляция повлияла на стоимость природного газа, поэтому жителей Молдавии ждет повышение тарифа, заявил на брифинге в пятницу глава Нацбанка Октавиан Армашу. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:28
2022-05-13T14:28
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Инфляция повлияла на стоимость природного газа, поэтому жителей Молдавии ждет повышение тарифа, заявил на брифинге в пятницу глава Нацбанка Октавиан Армашу.На этой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Ранее Национальный банк принял решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.Глава Нацбанка полагает, что власти снова предложат жителям республики тарифные льготы, как это было в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром
14:28 13.05.2022
 
Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ

Глава Нацбанка Армашу: жителей Молдавии ждет повышение тарифа на газ из-за инфляции

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Инфляция повлияла на стоимость природного газа, поэтому жителей Молдавии ждет повышение тарифа, заявил на брифинге в пятницу глава Нацбанка Октавиан Армашу.
На этой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Ранее Национальный банк принял решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
"На конец апреля прирост цены газа за год составил 350,6%. Как мы видим, в последние месяцы стоимость газа выросла еще сильнее, что потребует дальнейшей корректировки тарифов и придаст дополнительный импульс инфляционным процессам", - заявил Армашу.
Глава Нацбанка полагает, что власти снова предложат жителям республики тарифные льготы, как это было в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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