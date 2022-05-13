https://ria.ru/20220513/gaz-1788331711.html

Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ

Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ - РИА Новости, 13.05.2022

Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ

Инфляция повлияла на стоимость природного газа, поэтому жителей Молдавии ждет повышение тарифа, заявил на брифинге в пятницу глава Нацбанка Октавиан Армашу. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:28

2022-05-13T14:28

2022-05-13T14:28

экономика

молдавия

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Инфляция повлияла на стоимость природного газа, поэтому жителей Молдавии ждет повышение тарифа, заявил на брифинге в пятницу глава Нацбанка Октавиан Армашу.На этой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Ранее Национальный банк принял решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.Глава Нацбанка полагает, что власти снова предложат жителям республики тарифные льготы, как это было в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220511/moldaviya-1788004249.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, молдовагаз, газпром