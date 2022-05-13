Нацбанк Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ
Глава Нацбанка Армашу: жителей Молдавии ждет повышение тарифа на газ из-за инфляции
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Инфляция повлияла на стоимость природного газа, поэтому жителей Молдавии ждет повышение тарифа, заявил на брифинге в пятницу глава Нацбанка Октавиан Армашу.
На этой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Ранее Национальный банк принял решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
"На конец апреля прирост цены газа за год составил 350,6%. Как мы видим, в последние месяцы стоимость газа выросла еще сильнее, что потребует дальнейшей корректировки тарифов и придаст дополнительный импульс инфляционным процессам", - заявил Армашу.
Глава Нацбанка полагает, что власти снова предложат жителям республики тарифные льготы, как это было в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.