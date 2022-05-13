День Черноморского флота России
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрибытие сторожевого корабля "Адмирал Григорович" в Севастополь
13 мая в России отмечается День Черноморского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".
Черноморский флот (ЧФ) – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море, является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны.
Черноморский флот защищает экономические интересы России в регионе, обеспечивает безопасность судоходства, выполняет внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.).
Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.
История зарождения и становления Черноморского флота ведет свое начало со второй половины ХVIII века, когда Россия добилась крупных успехов в борьбе за выход к морям и утвердилась на берегах Азовского и Черного морей. В 1773 году на Черном море успешно действовала созданная на основе Азовской флотилии Черноморская эскадра.
Она базировалась в Керчи и двумя отрядами несла крейсерскую службу между Балаклавой, Феодосией и Суджук-Кале (ныне Новороссийск).
Эскадра состояла из маломерных судов, которые были не способны противостоять турецкому флоту в открытом море. В связи с этим 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1775 года был издан указ императрицы Екатерины II, в котором определялись основные направления строительства флота на Черном море.
В 1778 году для строительства глубокосидящих морских судов и вывода их прямо в Черное море был основан город Херсон с верфью и портом. Он стал базой кораблестроения на Черном море.
В это время, несмотря на подписанный в 1774 году мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1768-1774) и зафиксировавший независимый статус Крымского ханства, между Россией и Турцией развернулась сложная дипломатическая борьба за Крым. В результате напряженной дипломатической работы и всестороннего обоснования, подкрепленного решительными передвижениями российских войск, 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к Российской империи.
Для защиты отвоеванных у Турции земель и обеспечения судоходства на Черном море было решено создать сильный флот. В январе 1783 года командующим "флотом, заводимым на Черном и Азовском морях", был назначен вице-адмирал Федот Клокачев.
13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года под его командованием в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западном берегу Крымского полуострова, прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом (ЧФ), а дату входа сил Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту принято считать днем создания Черноморского флота.
Ахтиарская бухта стала основным пунктом базирования кораблей флота. 14 июня (3 июня по старому стилю) 1783 года в торжественной обстановке были заложены первые четыре здания будущего города и порта. Первоначально он назывался Ахтиар (Белый утес), а затем в соответствии с указом Екатерины II от 21 февраля (10 февраля по старому стилю) 1784 года был назван Севастополем ("Достойный город").
Ахтиарская бухта стала основным пунктом базирования кораблей флота. 14 июня (3 июня по старому стилю) 1783 года в торжественной обстановке были заложены первые четыре здания будущего города и порта. Первоначально он назывался Ахтиар (Белый утес), а затем в соответствии с указом Екатерины II от 21 февраля (10 февраля по старому стилю) 1784 года был назван Севастополем ("Достойный город").
В 1785 году был утвержден первый штат Черноморского флота.
В XVIII-XIX веках ЧФ успешно действовал в войнах России с Турцией, Францией и другими государствами (победы при Фидониси, Калиакрии, Корфу, в Афонском и Синопском морских сражениях и другие). Черноморские моряки доблестно сражались во время Севастопольской обороны 1854-1855 годов.
После поражения в Крымской войне 1853-1856 годов Россия лишилась права иметь на Черном море военный флот. Лишь после отмены этих ограничений в 1871 году она приступила к созданию ЧФ по программе строительства парового броненосного флота.
К началу ХХ века Черноморский флот превратился в серьезную боевую силу на юге России. К осени 1917 года он насчитывал 177 боевых кораблей, имел транспортную флотилию.
Моряки Черноморского флота приняли активное участие в революционных событиях 1917 года, а с весны 1918 года участвовали в борьбе с наступающими силами германских войск. После оккупации Крыма и Севастополя ЧФ перебазировался в Новороссийск, где во избежание захвата немцами в июне 1918 года почти все корабли были затоплены.
Шансы на восстановление флота появились только после освобождения Новороссийска и Крыма в 1920 году.
Шансы на восстановление флота появились только после освобождения Новороссийска и Крыма в 1920 году.
В мае 1920 года в составе Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ) были образованы Морские силы Черного и Азовского морей (с января 1935 года – вновь ЧФ).
Началось восстановление ЧФ, усиление его за счет кораблей, переведенных с Балтики. В 1929-1937 годы он получил более 500 боевых кораблей различных классов, сотни боевых самолетов. Были созданы военно-воздушные силы (ВВС), береговая оборона и система противовоздушной обороны ЧФ.
В ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) ЧФ оборонял базы и побережье, защищал свои коммуникации, действовал на коммуникациях противника, наносил авиационные удары по его береговым объектам. Совместно с сухопутными войсками оборонял Одессу, Севастополь, Новороссийск, Туапсе, участвовал в битве за Кавказ, в Керченско-Феодосийской и Керченско-Эльтигенской десантных операциях. В последующем принимал участие в Новороссийско-Таманской, Крымской, Одесской, Ясско-Кишиневской операциях. За годы войны флот провел 24 десантные операции, потопил 835 кораблей и судов противника, 539 повредил. За боевые заслуги 18 кораблям, частям и соединениям ЧФ было присвоено звание гвардейских, 228 воинам-черноморцам присвоено звание Героя Советского Союза.
В последующие годы, восстановив инфраструктуру, разрушенную войной, Черноморский флот выполнял задачи по защите южных рубежей страны. Корабли, подводные лодки и авиация флота выполняли задачи по несению боевой службы в различных районах Мирового океана. В 1965 году ЧФ был награжден орденом Красного Знамени.
После распада СССР с августа 1992 года ЧФ существовал как объединенный (РФ и Украины). Согласно двухсторонним соглашениям по ЧФ 1995 и 1997 годов на его основе были созданы ЧФ РФ и ВМС Украины с раздельным базированием, определен статус российского флота на территории Украины.
12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был вновь поднят исторический Андреевский флаг, под которым черноморцы возобновили участие сил в дальних походах не только в Средиземном море, но и в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В 2010 году Черноморский флот организационно вошел в состав Южного военного округа.
2 апреля 2014 года в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя президентом России был подписан Федеральный закон "О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".
После этого началось обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск ЧФ. Были возрождены и сформированы заново ряд соединений и частей, начался процесс модернизации Черноморского флота. К 2017 году в его состав вошли более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, подводные лодки проекта 636.3, обновился парк летательных аппаратов.
Поэтапное обновление всех составляющих Черноморского флота продолжает осуществляться.
ЧФ обладает самодостаточной инфраструктурой базирования, которая постоянно развивается в связи с приходом на флот новых кораблей.
Все эти меры предпринимаются в целях эффективного выполнения задач черноморцами в своей операционной зоне ответственности, а также недопущения даже малейших угроз в адрес России на южном направлении.
С сентября 2015 года корабли ЧФ осуществляли поддержку с морских направлений российской авиационной группы, участвующей в проведении воздушной операции в Сирии.
С февраля 2022 года они привлечены к участию в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которую начала Россия. Корабли ЧФ отвечают за прикрытие района операции, сковывают действия противника, наносят удары по удаленным целям и т.д.
Командующий Черноморским флотом (с мая 2019 года) – адмирал Игорь Осипов.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах -2004 г.г.)
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