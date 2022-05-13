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Президент Финляндии планирует позвонить Путину - РИА Новости, 13.05.2022
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Президент Финляндии планирует позвонить Путину
Президент Финляндии планирует позвонить Путину - РИА Новости, 13.05.2022
Президент Финляндии планирует позвонить Путину
Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить "изменившуюся ситуацию", сообщают финские РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:42
2022-05-13T16:42
саули ниинисте
владимир путин
санна марин
швеция
финляндия
россия
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в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить "изменившуюся ситуацию", сообщают финские СМИ со ссылкой на интервью Ниинистё шведскому агентству TT."Президент Саули Ниинистё позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить изменившуюся ситуацию", - говорится в сообщении.Ранее в четверг Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО.Вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку Россией мер для обеспечения своей безопасности, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В пятницу он сообщил, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход специальной военной операции на Украине, а также потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220513/nato-1788327719.html
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саули ниинисте, владимир путин, санна марин, швеция, финляндия, россия, нато, в мире
16:42 13.05.2022
 
Президент Финляндии планирует позвонить Путину

Президент Финляндии Ниинисте планирует позвонить Путину и обсудить изменившуюся ситуацию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить "изменившуюся ситуацию", сообщают финские СМИ со ссылкой на интервью Ниинистё шведскому агентству TT.
"Президент Саули Ниинистё позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить изменившуюся ситуацию", - говорится в сообщении.
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Вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку Россией мер для обеспечения своей безопасности, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В пятницу он сообщил, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход специальной военной операции на Украине, а также потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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Саули НиинистеВладимир ПутинСанна МаринШвецияФинляндияРоссияНАТОВ мире
 
 
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