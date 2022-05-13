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СК России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2022
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СК России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе
СК России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2022
СК России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе
Следователи СК РФ в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:40
2022-05-13T20:40
владимир путин
россия
донбасс
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи Следственного комитета Российской Федерации в рамках уголовного дела установят все обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала "Russia Today" в Донбассе", - говорится в сообщении.Съемочная группа RT попала под обстрел украинских войск под Докучаевском, два оператора получили осколочные ранения ног и спины, их доставили в больницу."В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/kontent-1786847512.html
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владимир путин, россия, донбасс, украина
20:40 13.05.2022
 
СК России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе

СК России зафиксирует и расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи Следственного комитета Российской Федерации в рамках уголовного дела установят все обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала "Russia Today" в Донбассе", - говорится в сообщении.
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Съемочная группа RT попала под обстрел украинских войск под Докучаевском, два оператора получили осколочные ранения ног и спины, их доставили в больницу.
"В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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