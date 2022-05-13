https://ria.ru/20220513/donbass-1788438299.html

СК России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе

СК России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2022

СК России расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе

Следователи СК РФ в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:40

2022-05-13T20:40

2022-05-13T20:40

владимир путин

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донбасс

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи Следственного комитета Российской Федерации в рамках уголовного дела установят все обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала "Russia Today" в Донбассе", - говорится в сообщении.Съемочная группа RT попала под обстрел украинских войск под Докучаевском, два оператора получили осколочные ранения ног и спины, их доставили в больницу."В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/kontent-1786847512.html

https://ria.ru/20220513/obstrel-1788416760.html

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владимир путин, россия, донбасс, украина