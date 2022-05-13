11:27 13.05.2022 (обновлено: 11:44 13.05.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Представительство в СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска в 10.52 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустили 6 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:52 – Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.