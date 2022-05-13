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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/donbass-1788263719.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска в 10.00 обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:33
2022-05-13T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ДНР, Ясиноватая в пятницу уже не раз подверглась обстрелу. В частности, в 6.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града", в 6.50 мск - десять ракет из "Града", 8.05 мск - четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.00 мск - пять ракет из "Града", в 9.40 мск - десять ракет из "Града"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
10:33 13.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града"

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града"
Осколки снаряда от Града - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ДНР, Ясиноватая в пятницу уже не раз подверглась обстрелу. В частности, в 6.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града", в 6.50 мск - десять ракет из "Града", 8.05 мск - четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.00 мск - пять ракет из "Града", в 9.40 мск - десять ракет из "Града".
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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