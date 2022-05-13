https://ria.ru/20220513/donbass-1788261747.html

Украинские войска обстреляли минами Старомихайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли минами Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские войска обстреляли минами Старомихайловку в ДНР

Украинские войска в 9.45 мск вновь обстреляли поселок Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:22

2022-05-13T10:22

2022-05-13T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

днр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска в 9.45 мск вновь обстреляли поселок Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле в 8.50 мск украинскими войсками Старомихайловки минами калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, старомихайловка, украина, донецкая народная республика, днр, донбасс