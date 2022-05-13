Украинские войска обстреляли минами Старомихайловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре мины по Старомихайловке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска в 9.45 мск вновь обстреляли поселок Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле в 8.50 мск украинскими войсками Старомихайловки минами калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.