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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/donbass-1788248953.html
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:00
2022-05-13T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 – Каменка – Верхнеторецкое: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
09:00 13.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Верхнеторецкому восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в Донбассе
Осколки снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 – Каменка – Верхнеторецкое: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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