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Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/donbass-1788248402.html
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку
Украинские войска в 8.20 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T08:52
2022-05-13T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.20 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.00 украинские войска обстреляли указанный район снарядами калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
08:52 13.05.2022
 
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще пять снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.20 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.00 украинские войска обстреляли указанный район снарядами калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбассДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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