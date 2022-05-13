https://ria.ru/20220513/donbass-1788247276.html

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские войска в 8.05 (совпадает с мск) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:41

2022-05-13T08:41

2022-05-13T08:41

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.05 (совпадает с мск) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу утром сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины