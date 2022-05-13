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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/donbass-1788247276.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска в 8.05 (совпадает с мск) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T08:41
2022-05-13T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.05 (совпадает с мск) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу утром сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
08:41 13.05.2022
 
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.05 (совпадает с мск) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу утром сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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