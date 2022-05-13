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В Госдуме призвали ввести новую форму денацификации для политиков - РИА Новости, 13.05.2022
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В Госдуме призвали ввести новую форму денацификации для политиков
В Госдуме призвали ввести новую форму денацификации для политиков - РИА Новости, 13.05.2022
В Госдуме призвали ввести новую форму денацификации для политиков
В России необходимо ввести новую форму денацификации для политиков, выступающих с прямыми нацистскими лозунгами в адрес России, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:27
2022-05-13T12:22
в мире
матеуш моравецкий
польша
украина
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России необходимо ввести новую форму денацификации для политиков, выступающих с прямыми нацистскими лозунгами в адрес России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.По его мнению, возглавить новый "список" должен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в чьих заявлениях "прямо прослеживается неонацизм".Ранее польский политик в колонке для британской газеты Telegraph написал, что Русский мир представляет смертельную угрозу для европейских стран, и призвал искоренить это "чудовищную новую идеологию".В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала заявление Моравецкого преступным и фашистским. По ее словам, таким образом он не только сам опозорился, но и предал память тысяч поляков, "истребленных Гитлером и Бандерой".
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в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, госдума рф, адальби шхагошев
10:27 13.05.2022 (обновлено: 12:22 13.05.2022)
 
В Госдуме призвали ввести новую форму денацификации для политиков

Депутат Госдумы Шхагошев призвал ввести новую форму денацификации для политиков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России необходимо ввести новую форму денацификации для политиков, выступающих с прямыми нацистскими лозунгами в адрес России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Она не должна носить обязательно географический характер, как на Украине, надо это распространить на политиков, которые занимаются такой риторикой", — пояснил парламентарий.
По его мнению, возглавить новый "список" должен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в чьих заявлениях "прямо прослеживается неонацизм".
Ранее польский политик в колонке для британской газеты Telegraph написал, что Русский мир представляет смертельную угрозу для европейских стран, и призвал искоренить это "чудовищную новую идеологию".
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала заявление Моравецкого преступным и фашистским. По ее словам, таким образом он не только сам опозорился, но и предал память тысяч поляков, "истребленных Гитлером и Бандерой".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 10:47
Заявления Моравецкого о Русском мире граничат с нацизмом, заявил эксперт
 
В миреМатеуш МоравецкийПольшаУкраинаГосдума РФАдальби Шхагошев
 
 
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