https://ria.ru/20220513/denatsifikatsiya-1788262591.html

В Госдуме призвали ввести новую форму денацификации для политиков

В Госдуме призвали ввести новую форму денацификации для политиков - РИА Новости, 13.05.2022

В Госдуме призвали ввести новую форму денацификации для политиков

В России необходимо ввести новую форму денацификации для политиков, выступающих с прямыми нацистскими лозунгами в адрес России, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:27

2022-05-13T10:27

2022-05-13T12:22

в мире

матеуш моравецкий

польша

украина

госдума рф

адальби шхагошев

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России необходимо ввести новую форму денацификации для политиков, выступающих с прямыми нацистскими лозунгами в адрес России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.По его мнению, возглавить новый "список" должен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в чьих заявлениях "прямо прослеживается неонацизм".Ранее польский политик в колонке для британской газеты Telegraph написал, что Русский мир представляет смертельную угрозу для европейских стран, и призвал искоренить это "чудовищную новую идеологию".В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала заявление Моравецкого преступным и фашистским. По ее словам, таким образом он не только сам опозорился, но и предал память тысяч поляков, "истребленных Гитлером и Бандерой".

https://ria.ru/20220513/moravetskiy-1788267189.html

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Ольга Маркова

в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, госдума рф, адальби шхагошев