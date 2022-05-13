https://ria.ru/20220513/britantsy-1788237891.html

Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации

Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации - РИА Новости, 13.05.2022

Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации

Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подошла российская армия,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T04:09

2022-05-13T04:09

2022-05-13T04:13

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ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подошла российская армия, сообщили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.По информации собеседника агентства, в начале февраля они помогали вооруженным силам Украины в работе с разведданными в Донбассе.С начала февраля 2022 года военные ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о прибытии в Донбасс — в зону боевых действий — инструкторов и наемников из-за рубежа, в том числе — из Великобритании, об их присутствии там писала и британская пресса.Кроме того, корреспонденты РИА Новости находили в освобожденных районах Донбасса документы, свидетельствующие об участии британских военных в подготовке украинских войск и нацбатов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ofitsery-1788236502.html

https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, великобритания, украина, херсон