04:09 13.05.2022 (обновлено: 04:13 13.05.2022)
Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации
Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала спецоперации РФ
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подошла российская армия, сообщили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.
По информации собеседника агентства, в начале февраля они помогали вооруженным силам Украины в работе с разведданными в Донбассе.
"Источник в украинских вооруженных силах сообщил, что после стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу "АТО" в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города из штаба, располагавшегося на территории школы №72", — сказал он.
С начала февраля 2022 года военные ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о прибытии в Донбасс — в зону боевых действий — инструкторов и наемников из-за рубежа, в том числе — из Великобритании, об их присутствии там писала и британская пресса.
Кроме того, корреспонденты РИА Новости находили в освобожденных районах Донбасса документы, свидетельствующие об участии британских военных в подготовке украинских войск и нацбатов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.