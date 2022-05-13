Рейтинг@Mail.ru
Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/britantsy-1788237891.html
Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации
Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации - РИА Новости, 13.05.2022
Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации
Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подошла российская армия,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T04:09
2022-05-13T04:13
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
великобритания
украина
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535463_0:156:2390:1500_1920x0_80_0_0_045aebc3175bf1b4db33055141704dec.jpg
ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подошла российская армия, сообщили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.По информации собеседника агентства, в начале февраля они помогали вооруженным силам Украины в работе с разведданными в Донбассе.С начала февраля 2022 года военные ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о прибытии в Донбасс — в зону боевых действий — инструкторов и наемников из-за рубежа, в том числе — из Великобритании, об их присутствии там писала и британская пресса.Кроме того, корреспонденты РИА Новости находили в освобожденных районах Донбасса документы, свидетельствующие об участии британских военных в подготовке украинских войск и нацбатов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ofitsery-1788236502.html
https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
великобритания
украина
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535463_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f0bb0cb4fd29c62e78eecb344117ac96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, великобритания, украина, херсон
04:09 13.05.2022 (обновлено: 04:13 13.05.2022)
 
Источник: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации

Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала спецоперации РФ

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подошла российская армия, сообщили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.
По информации собеседника агентства, в начале февраля они помогали вооруженным силам Украины в работе с разведданными в Донбассе.

"Источник в украинских вооруженных силах сообщил, что после стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу "АТО" в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города из штаба, располагавшегося на территории школы №72", — сказал он.

С начала февраля 2022 года военные ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о прибытии в Донбасс — в зону боевых действий — инструкторов и наемников из-за рубежа, в том числе — из Великобритании, об их присутствии там писала и британская пресса.
Кроме того, корреспонденты РИА Новости находили в освобожденных районах Донбасса документы, свидетельствующие об участии британских военных в подготовке украинских войск и нацбатов.
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
03:06Специальная военная операция на Украине
Британские офицеры до спецоперации работали в штабе АТО, сообщил источник
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
02:17Специальная военная операция на Украине
"Пушечное мясо": западные наемники пожаловались на службу на Украине
 
В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВеликобританияУкраинаХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала