https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html

Россия предоставила СБ ООН новые данные о биолабораториях США на Украине

Россия предоставила СБ ООН новые данные о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Россия предоставила СБ ООН новые данные о биолабораториях США на Украине

Россия распространила в СБ ООН новые свидетельства о военно-биологической деятельности США на Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:25

2022-05-13T17:25

2022-05-13T17:50

в мире

россия

сша

украина

василий небензя

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ООН, 13 мая – РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН новые свидетельства о военно-биологической деятельности США на Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя."За прошедшие с предыдущего заседания два месяца появился целый ряд новых свидетельств. Все эти материалы мы распространили в Совете Безопасности ООН", - сказал Небензя."Мы продолжаем получать крайне тревожные документальные свидетельства того, что Минобороны США напрямую вовлечено в реализацию в этой стране (на Украине - ред.) опасных проектов в биологической сфере, имеющих признаки скрытой военно-биологической программы", - добавил Небензя."Эта деятельность велась в центре Восточной Европы и у западных границ России, создавая реальную угрозу биобезопаности нашей страны, региона и всего мира. Никакой информации о ней в своей предписанной КБТО отчетности в рамках соответствующих мер доверия ни Украина, ни США в ООН не направляли", - заявил он.По его словам, остановить эту опасную активность смогла только российская спецоперация."Нами уже накоплен значительный объем материалов, прямо указывающих на факты нарушения США и Украиной КБТО, мы продолжаем собирать эти материалы и анализировать. С учетом того, что американская сторона отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме, мы планируем задействовать механизмы, предусмотренные в статьях 5 и 6 КБТО", - добавил Небензя."Как только работа по сбору материалов будет завершена, мы представим их совету для проведения расследования", - подчеркнул он.Статья 5 конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской спецоперации.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220511/bayden-1787978202.html

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787944077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-13T17:25 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, василий небензя