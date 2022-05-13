https://ria.ru/20220513/bezrabotnye-1788324611.html

Число безработных в России выросло на четыре тысячи человек

Число безработных в России выросло на четыре тысячи человек - РИА Новости, 13.05.2022

Число безработных в России выросло на четыре тысячи человек

Число безработных в России выросло впервые с 1 марта, рост составил порядка четырех тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:07

2022-05-13T14:07

2022-05-13T14:08

общество

работа

россия

безработица

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число безработных в России выросло впервые с 1 марта, рост составил порядка четырех тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В секретариате вице-премьера рассказали, что она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года впервые зарегистрирован рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости. Рост составляет порядка 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась", - заявила Голикова, слова которой привели в секретариате.По ее словам, на сегодняшний день количество предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, также увеличилось до 43,9 тысячи организаций, то есть на 3,6 тысячи."Мы видим постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда. При этом отмечаем усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости", - добавила Голикова. Голикова также обратила внимание участников совещания на то, что надо проводить профилактическую работу и реализовывать меры, которые принимаются правительством и регионами для сохранения занятости и сохранения рабочих мест. На заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда выступил глава Минтруда России Антон Котяков."Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, по данным Росстата, в марте 2022 года безработица находилась на минимальных значениях - 3,1 млн человек, что составило 4,1% по методологии МОТ. На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан составляет 690,5 тысячи человек. Количество работников в простое увеличилось до 138 тысяч человек. Количество работников на неполной занятости выросло до 131 тысячи человек", - говорится в сообщении.По словам министра, благодаря индивидуальным планам по сохранению занятости за последние две недели в два раза выросло число граждан, которым было подобрано новое место работы еще до фактического увольнения с предыдущего.Также продолжается прием заявок на переобучение. На 11 мая 2022 года подана почти 61 тысяча заявок, к учебе приступили свыше 12 тысяч человек, еще 126 человек обучение уже завершили. Под программу субсидирования найма заявлено почти 39 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20220429/zanyatost-1786165739.html

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788116869.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, работа, россия, безработица