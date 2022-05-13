Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220513/bezrabotitsa-1788417818.html
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы - РИА Новости, 13.05.2022
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы
Ингушетия за счет реализации ряда инвестиционных проектов смогла выйти на допадемийный уровень безработицы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:43
2022-05-13T18:43
республика ингушетия
безработица
экономика
александр новак
россия
магас
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153334/54/1533345433_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c66b84813d05bc88b81e87671dfc635b.jpg
МАГАС, 13 мая - РИА Новости. Ингушетия за счет реализации ряда инвестиционных проектов смогла выйти на допадемийный уровень безработицы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Помимо пополнения бюджета, реализация инвестиционных проектов обеспечивает создание новых рабочих мест, что имеет для нас особое значение с учетом высокого уровня безработицы. В вопросах повышения занятости у нас имеется хорошая тенденция: республика выполнила поручение президента страны в части достижения допандемийных значений занятости", - сказал Калиматов в пятницу на совещании в Магасе, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Глава Ингушетии уточнил, что до пандемии коронавируса количество занятых в регионе составляло 190 тысяч человек, а на 1 мая 2022 года – 194 тысячи.По словам Калиматова, с 2019 года в республике реализован ряд значимых инвестиционных проектов, в том числе по строительству первой очереди фабрики по глубокой переработке мяса индейки, крупного промышленного тепличного комплекса, лесоперерабатывающего комбината."В рамках реанимации простаивающих предприятий за счет средств инвесторов организовано производство обуви, возобновлена работа швейной фабрики. Еще 12 инвестиционных объектов имеют высокую степень готовности", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20220511/ovoschekhranilische-1787872252.html
https://ria.ru/20220505/kirpich-1786985567.html
россия
магас
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153334/54/1533345433_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3df4f5cb791bc316d892c63a5c1348c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безработица, экономика, александр новак, россия, магас, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
18:43 13.05.2022
 
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы

Глава Ингушетии Калиматов: регион смог выйти на допадемийный уровень безработицы

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАС, 13 мая - РИА Новости. Ингушетия за счет реализации ряда инвестиционных проектов смогла выйти на допадемийный уровень безработицы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Помимо пополнения бюджета, реализация инвестиционных проектов обеспечивает создание новых рабочих мест, что имеет для нас особое значение с учетом высокого уровня безработицы. В вопросах повышения занятости у нас имеется хорошая тенденция: республика выполнила поручение президента страны в части достижения допандемийных значений занятости", - сказал Калиматов в пятницу на совещании в Магасе, которое провел вице-премьер России Александр Новак.
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 12:13Республика Ингушетия
Первое в Ингушетии овощехранилище построят до конца 2023 года
Глава Ингушетии уточнил, что до пандемии коронавируса количество занятых в регионе составляло 190 тысяч человек, а на 1 мая 2022 года – 194 тысячи.
По словам Калиматова, с 2019 года в республике реализован ряд значимых инвестиционных проектов, в том числе по строительству первой очереди фабрики по глубокой переработке мяса индейки, крупного промышленного тепличного комплекса, лесоперерабатывающего комбината.
"В рамках реанимации простаивающих предприятий за счет средств инвесторов организовано производство обуви, возобновлена работа швейной фабрики. Еще 12 инвестиционных объектов имеют высокую степень готовности", - уточнил глава региона.
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 13:19Республика Ингушетия
Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года
 
Республика ИнгушетияБезработицаЭкономикаАлександр НовакРоссияМагасРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала