https://ria.ru/20220513/bezrabotitsa-1788417818.html
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы - РИА Новости, 13.05.2022
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы
Ингушетия за счет реализации ряда инвестиционных проектов смогла выйти на допадемийный уровень безработицы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:43
2022-05-13T18:43
2022-05-13T18:43
республика ингушетия
безработица
экономика
александр новак
россия
магас
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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МАГАС, 13 мая - РИА Новости. Ингушетия за счет реализации ряда инвестиционных проектов смогла выйти на допадемийный уровень безработицы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Помимо пополнения бюджета, реализация инвестиционных проектов обеспечивает создание новых рабочих мест, что имеет для нас особое значение с учетом высокого уровня безработицы. В вопросах повышения занятости у нас имеется хорошая тенденция: республика выполнила поручение президента страны в части достижения допандемийных значений занятости", - сказал Калиматов в пятницу на совещании в Магасе, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Глава Ингушетии уточнил, что до пандемии коронавируса количество занятых в регионе составляло 190 тысяч человек, а на 1 мая 2022 года – 194 тысячи.По словам Калиматова, с 2019 года в республике реализован ряд значимых инвестиционных проектов, в том числе по строительству первой очереди фабрики по глубокой переработке мяса индейки, крупного промышленного тепличного комплекса, лесоперерабатывающего комбината."В рамках реанимации простаивающих предприятий за счет средств инвесторов организовано производство обуви, возобновлена работа швейной фабрики. Еще 12 инвестиционных объектов имеют высокую степень готовности", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20220511/ovoschekhranilische-1787872252.html
https://ria.ru/20220505/kirpich-1786985567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безработица, экономика, александр новак, россия, магас, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы
Глава Ингушетии Калиматов: регион смог выйти на допадемийный уровень безработицы
МАГАС, 13 мая - РИА Новости. Ингушетия за счет реализации ряда инвестиционных проектов смогла выйти на допадемийный уровень безработицы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Помимо пополнения бюджета, реализация инвестиционных проектов обеспечивает создание новых рабочих мест, что имеет для нас особое значение с учетом высокого уровня безработицы. В вопросах повышения занятости у нас имеется хорошая тенденция: республика выполнила поручение президента страны в части достижения допандемийных значений занятости", - сказал Калиматов в пятницу на совещании в Магасе
, которое провел вице-премьер России Александр Новак
.
Глава Ингушетии уточнил, что до пандемии коронавируса количество занятых в регионе составляло 190 тысяч человек, а на 1 мая 2022 года – 194 тысячи.
По словам Калиматова, с 2019 года в республике реализован ряд значимых инвестиционных проектов, в том числе по строительству первой очереди фабрики по глубокой переработке мяса индейки, крупного промышленного тепличного комплекса, лесоперерабатывающего комбината.
"В рамках реанимации простаивающих предприятий за счет средств инвесторов организовано производство обуви, возобновлена работа швейной фабрики. Еще 12 инвестиционных объектов имеют высокую степень готовности", - уточнил глава региона.