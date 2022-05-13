https://ria.ru/20220513/bezrabotitsa-1788417818.html

Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы

Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы - РИА Новости, 13.05.2022

Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы

Ингушетия за счет реализации ряда инвестиционных проектов смогла выйти на допадемийный уровень безработицы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:43

2022-05-13T18:43

2022-05-13T18:43

республика ингушетия

безработица

экономика

александр новак

россия

магас

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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МАГАС, 13 мая - РИА Новости. Ингушетия за счет реализации ряда инвестиционных проектов смогла выйти на допадемийный уровень безработицы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Помимо пополнения бюджета, реализация инвестиционных проектов обеспечивает создание новых рабочих мест, что имеет для нас особое значение с учетом высокого уровня безработицы. В вопросах повышения занятости у нас имеется хорошая тенденция: республика выполнила поручение президента страны в части достижения допандемийных значений занятости", - сказал Калиматов в пятницу на совещании в Магасе, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Глава Ингушетии уточнил, что до пандемии коронавируса количество занятых в регионе составляло 190 тысяч человек, а на 1 мая 2022 года – 194 тысячи.По словам Калиматова, с 2019 года в республике реализован ряд значимых инвестиционных проектов, в том числе по строительству первой очереди фабрики по глубокой переработке мяса индейки, крупного промышленного тепличного комплекса, лесоперерабатывающего комбината."В рамках реанимации простаивающих предприятий за счет средств инвесторов организовано производство обуви, возобновлена работа швейной фабрики. Еще 12 инвестиционных объектов имеют высокую степень готовности", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20220511/ovoschekhranilische-1787872252.html

https://ria.ru/20220505/kirpich-1786985567.html

россия

магас

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безработица, экономика, александр новак, россия, магас, республика ингушетия, махмуд-али калиматов