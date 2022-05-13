https://ria.ru/20220513/alpinist-1788311372.html
Немецкий альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Немецкий альпинист погиб при восхождении на Эльбрус - РИА Новости, 13.05.2022
Немецкий альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Спасатели вышли на помощь альпинисту, который сорвался во время восхождения на Эльбрус на высоте 5,3 тысяч метров, сообщает ГУМЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:24
2022-05-13T13:24
2022-05-13T13:43
происшествия
центроспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 13 мая - РИА Новости. Спасатели вышли на помощь альпинисту, который сорвался во время восхождения на Эльбрус на высоте 5,3 тысяч метров, сообщает ГУМЧС по Кабардино-Балкарии."В 11.00 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысяч метров в районе седловины сорвался участник восхождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.Позже появилось сообщение о том, что спасатели нашли тело альпиниста. "Спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, сейчас его тело спускают. Он 1971 года рождения, мужчина - одиночка, гражданин Германии, восхождение не регистрировал", - отметили в ведомстве.На поисково-спасательные работы были привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 12 человек и одной единицы техники, спасатели "Центроспас" МЧС России в составе шести человек и четыре спасателя из Центра "Лидер".
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия, германия, новости - туризм
13:24 13.05.2022 (обновлено: 13:43 13.05.2022)
Немецкий альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Альпинист-одиночка из Германии погиб при восхождении на Эльбрус