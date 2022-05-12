https://ria.ru/20220512/zhile-1788158361.html
Более 70 сирот Московской области получили жилье с начала года
Более 70 сирот Московской области получили жилье с начала года - РИА Новости, 12.05.2022
Более 70 сирот Московской области получили жилье с начала года
Собственное жилье в Московской области получили 73 сироты с начала 2022 года. Им предоставили обустроенные квартиры с ремонтом, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:28
2022-05-12T16:28
2022-05-12T16:43
новости подмосковья
жилье
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Собственное жилье в Московской области получили 73 сироты с начала 2022 года. Им предоставили обустроенные квартиры с ремонтом, сообщил телеканал "360"."Подмосковье является лидирующим регионом по обеспечению жильем детей-сирот", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.До конца года планируется обеспечить бесплатным жильем более 840 тысяч сирот. На это в бюджете заложено более 3,6 миллиарда рублей.По словам Каклюгиной, предоставление квартир сиротам – одна из приоритетных задач правительства Московской области."Всем детям выдают квартиры в комфортных районах, с удобной транспортной развязкой, а также квартиры чистые и с ремонтом", – подчеркнула вице-губернатор.
https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787952353.html
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жилье, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Собственное жилье в Московской области получили 73 сироты с начала 2022 года. Им предоставили обустроенные квартиры с ремонтом, сообщил телеканал "360
".
"Подмосковье является лидирующим регионом по обеспечению жильем детей-сирот", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
До конца года планируется обеспечить бесплатным жильем более 840 тысяч сирот. На это в бюджете заложено более 3,6 миллиарда рублей.
По словам Каклюгиной, предоставление квартир сиротам – одна из приоритетных задач правительства Московской области.
"Всем детям выдают квартиры в комфортных районах, с удобной транспортной развязкой, а также квартиры чистые и с ремонтом", – подчеркнула вице-губернатор.