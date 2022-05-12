https://ria.ru/20220512/zhile-1788158361.html

Более 70 сирот Московской области получили жилье с начала года

Более 70 сирот Московской области получили жилье с начала года - РИА Новости, 12.05.2022

Более 70 сирот Московской области получили жилье с начала года

Собственное жилье в Московской области получили 73 сироты с начала 2022 года. Им предоставили обустроенные квартиры с ремонтом, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:28

2022-05-12T16:28

2022-05-12T16:43

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Собственное жилье в Московской области получили 73 сироты с начала 2022 года. Им предоставили обустроенные квартиры с ремонтом, сообщил телеканал "360"."Подмосковье является лидирующим регионом по обеспечению жильем детей-сирот", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.До конца года планируется обеспечить бесплатным жильем более 840 тысяч сирот. На это в бюджете заложено более 3,6 миллиарда рублей.По словам Каклюгиной, предоставление квартир сиротам – одна из приоритетных задач правительства Московской области."Всем детям выдают квартиры в комфортных районах, с удобной транспортной развязкой, а также квартиры чистые и с ремонтом", – подчеркнула вице-губернатор.

https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787952353.html

московская область (подмосковье)

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жилье, московская область (подмосковье)