https://ria.ru/20220512/yaponiya-1788164383.html

Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ

Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2022

Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ

Ведущие японские фармацевтические компании сокращают свои операции в России в связи с трудностями в логистике и при проведении финансовых операций, пишет газета РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:45

2022-05-12T16:45

2022-05-12T16:45

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михаил мишустин

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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Ведущие японские фармацевтические компании сокращают свои операции в России в связи с трудностями в логистике и при проведении финансовых операций, пишет газета "Никкэй".В частности, корпорация Daiichi Sankyo приостановила продажи таких препаратов, как антикоагулянт Lixiana, антитромбоцитарный препарат Efient и противовоспалительный препарат Transamin. Издание отмечает, что решение компании обусловлено практическими трудностями в осуществлении поставок препаратов, в частности, их транспортировке. Кроме того, компания убедилась в том, что на российском рынке присутствуют аналоги данных лекарственных препаратов.В свою очередь, другая фармацевтическая компания Eiken Chemical приостановила поставки реагентов, которые применяются в ходе тестирования крови на рак.Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила, что приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России. О приостановке поставок в Россию также заявила американская компания Abbvie, владеющая в том числе маркой Allergan, чей препарат "Ботокс" дал название косметологической процедуре.В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности, запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.

https://ria.ru/20220503/lekarstva-1786598897.html

https://ria.ru/20220510/minzdrav-1787766913.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, михаил мишустин, россия, в мире, япония, здоровье - общество