Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ
"Никкэй": японские фармкомпании сокращают операции в России из-за трудностей в логистике
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Ведущие японские фармацевтические компании сокращают свои операции в России в связи с трудностями в логистике и при проведении финансовых операций, пишет газета "Никкэй".
В частности, корпорация Daiichi Sankyo приостановила продажи таких препаратов, как антикоагулянт Lixiana, антитромбоцитарный препарат Efient и противовоспалительный препарат Transamin. Издание отмечает, что решение компании обусловлено практическими трудностями в осуществлении поставок препаратов, в частности, их транспортировке. Кроме того, компания убедилась в том, что на российском рынке присутствуют аналоги данных лекарственных препаратов.
В свою очередь, другая фармацевтическая компания Eiken Chemical приостановила поставки реагентов, которые применяются в ходе тестирования крови на рак.
Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила, что приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России. О приостановке поставок в Россию также заявила американская компания Abbvie, владеющая в том числе маркой Allergan, чей препарат "Ботокс" дал название косметологической процедуре.
В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности, запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.