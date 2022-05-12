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Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2022
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Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ
Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2022
Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ
Ведущие японские фармацевтические компании сокращают свои операции в России в связи с трудностями в логистике и при проведении финансовых операций, пишет газета РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:45
2022-05-12T16:45
экономика
михаил мишустин
россия
в мире
япония
здоровье - общество
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Ведущие японские фармацевтические компании сокращают свои операции в России в связи с трудностями в логистике и при проведении финансовых операций, пишет газета "Никкэй".В частности, корпорация Daiichi Sankyo приостановила продажи таких препаратов, как антикоагулянт Lixiana, антитромбоцитарный препарат Efient и противовоспалительный препарат Transamin. Издание отмечает, что решение компании обусловлено практическими трудностями в осуществлении поставок препаратов, в частности, их транспортировке. Кроме того, компания убедилась в том, что на российском рынке присутствуют аналоги данных лекарственных препаратов.В свою очередь, другая фармацевтическая компания Eiken Chemical приостановила поставки реагентов, которые применяются в ходе тестирования крови на рак.Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила, что приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России. О приостановке поставок в Россию также заявила американская компания Abbvie, владеющая в том числе маркой Allergan, чей препарат "Ботокс" дал название косметологической процедуре.В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности, запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.
https://ria.ru/20220503/lekarstva-1786598897.html
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экономика, михаил мишустин, россия, в мире, япония, здоровье - общество
16:45 12.05.2022
 
Японские фармкомпании сокращают операции в России, пишут СМИ

"Никкэй": японские фармкомпании сокращают операции в России из-за трудностей в логистике

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Ведущие японские фармацевтические компании сокращают свои операции в России в связи с трудностями в логистике и при проведении финансовых операций, пишет газета "Никкэй".
В частности, корпорация Daiichi Sankyo приостановила продажи таких препаратов, как антикоагулянт Lixiana, антитромбоцитарный препарат Efient и противовоспалительный препарат Transamin. Издание отмечает, что решение компании обусловлено практическими трудностями в осуществлении поставок препаратов, в частности, их транспортировке. Кроме того, компания убедилась в том, что на российском рынке присутствуют аналоги данных лекарственных препаратов.
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В свою очередь, другая фармацевтическая компания Eiken Chemical приостановила поставки реагентов, которые применяются в ходе тестирования крови на рак.
Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила, что приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России. О приостановке поставок в Россию также заявила американская компания Abbvie, владеющая в том числе маркой Allergan, чей препарат "Ботокс" дал название косметологической процедуре.
В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности, запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.
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