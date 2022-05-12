https://ria.ru/20220512/vosstanovlenie-1788180208.html

В Киеве уверены, что Европа займется восстановлением Украины

В Киеве уверены, что Европа займется восстановлением Украины - РИА Новости, 12.05.2022

В Киеве уверены, что Европа займется восстановлением Украины

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига утверждает, что Великобритания согласилась взять шефство в восстановлении Киева и Киевской области,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:39

2022-05-12T17:39

2022-05-12T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

киевская область

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига утверждает, что Великобритания согласилась взять шефство в восстановлении Киева и Киевской области, Дания - Николаевской, а страны Балтии - Житомирской."Британия высказала согласие поддержать Киев и Киевскую область, Дания – Николаев, Николаевскую область. Балтийские страны готовы поддерживать Житомирскую область. И дальше работаем с нашими партнерами, чтобы это был большой план восстановления Украины", - сказал Сибига на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787037447.html

https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html

украина

киевская область

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в мире, владимир путин, украина, киевская область