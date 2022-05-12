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Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788062813.html
Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы
Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы - РИА Новости, 12.05.2022
Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы
Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:48
2022-05-12T10:58
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
одесса
харьковская область
зрк с-300
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, склад с вооружением в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и живой силы противника, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области - склад ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщил он.
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украина
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безопасность, украина, одесса, харьковская область, зрк с-300, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:48 12.05.2022 (обновлено: 10:58 12.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы

Минобороны: российская авиация уничтожила станцию наведения украинского С-300 близ Одессы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтоженная позиция украинского дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300
Уничтоженная позиция украинского дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная позиция украинского дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, склад с вооружением в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и живой силы противника, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области - склад ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщил он.
Конашенков: в районе Одессы уничтожена станция наведения украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
10:55Специальная военная операция на Украине
Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаОдессаХарьковская областьЗРК С-300Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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