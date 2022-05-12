https://ria.ru/20220512/ukraina-1788062813.html

Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы

Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы - РИА Новости, 12.05.2022

Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы

Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:48

2022-05-12T10:48

2022-05-12T10:58

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

одесса

харьковская область

зрк с-300

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, склад с вооружением в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и живой силы противника, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области - склад ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщил он.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788064394.html

украина

одесса

харьковская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, одесса, харьковская область, зрк с-300, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков