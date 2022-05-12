https://ria.ru/20220512/ukraina-1788062813.html
Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы
Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы - РИА Новости, 12.05.2022
Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы
Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:48
2022-05-12T10:48
2022-05-12T10:58
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
одесса
харьковская область
зрк с-300
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844342_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5dd73b3d5827c58fbe1ab0522eabf18.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, склад с вооружением в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и живой силы противника, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области - склад ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщил он.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788064394.html
украина
одесса
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844342_251:0:1704:1090_1920x0_80_0_0_25327c2ab4afd1c2db89534965ab2448.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, одесса, харьковская область, зрк с-300, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:48 12.05.2022 (обновлено: 10:58 12.05.2022)
Российская авиация уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы
Минобороны: российская авиация уничтожила станцию наведения украинского С-300 близ Одессы