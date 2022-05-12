Рейтинг@Mail.ru
Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/turkmeniya-1788161920.html
Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию
Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 12.05.2022
Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин передал главе Туркмении Сердару Бердымухамедову приглашение посетить с официальным визитом Россию, приглашение было принято, сроки... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:37
2022-05-12T16:38
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772665529_422:35:3176:1584_1920x0_80_0_0_0596cf2f20f2a5c4e2e5655889b67209.jpg
АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал главе Туркмении Сердару Бердымухамедову приглашение посетить с официальным визитом Россию, приглашение было принято, сроки согласуют, сообщила журналистам в четверг по итогам встречи с президентом Туркмении спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я передала привет от президента РФ Владимира Владимировича Путина, он попросил меня это сделать и подтвердил приглашение президенту Туркменистана приехать с официальным визитом в РФ. Он приглашение принял. Даты возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - отметила сенатор.Она также отметила, что глава Туркмении подчеркнул преемственность политики в отношении России и выразил заинтересованность в расширении развития экономического сотрудничества.
https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787591414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772665529_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_7b1dc2e603a3131a187d2da829be7b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
16:37 12.05.2022 (обновлено: 16:38 12.05.2022)
 
Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию

Валентина Матвиенко: глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал главе Туркмении Сердару Бердымухамедову приглашение посетить с официальным визитом Россию, приглашение было принято, сроки согласуют, сообщила журналистам в четверг по итогам встречи с президентом Туркмении спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я передала привет от президента РФ Владимира Владимировича Путина, он попросил меня это сделать и подтвердил приглашение президенту Туркменистана приехать с официальным визитом в РФ. Он приглашение принял. Даты возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - отметила сенатор.
Ученики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 09:16День Победы — 2022
В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка"
Она также отметила, что глава Туркмении подчеркнул преемственность политики в отношении России и выразил заинтересованность в расширении развития экономического сотрудничества.
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала