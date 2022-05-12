https://ria.ru/20220512/turkmeniya-1788161920.html

Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию

Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 12.05.2022

Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин передал главе Туркмении Сердару Бердымухамедову приглашение посетить с официальным визитом Россию, приглашение было принято, сроки... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:37

2022-05-12T16:37

2022-05-12T16:38

россия

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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал главе Туркмении Сердару Бердымухамедову приглашение посетить с официальным визитом Россию, приглашение было принято, сроки согласуют, сообщила журналистам в четверг по итогам встречи с президентом Туркмении спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я передала привет от президента РФ Владимира Владимировича Путина, он попросил меня это сделать и подтвердил приглашение президенту Туркменистана приехать с официальным визитом в РФ. Он приглашение принял. Даты возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - отметила сенатор.Она также отметила, что глава Туркмении подчеркнул преемственность политики в отношении России и выразил заинтересованность в расширении развития экономического сотрудничества.

https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787591414.html

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