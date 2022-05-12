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Алексеев уходит с поста зампреда ЦБ - РИА Новости, 12.05.2022
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Алексеев уходит с поста зампреда ЦБ
Алексеев уходит с поста зампреда ЦБ - РИА Новости, 12.05.2022
Алексеев уходит с поста зампреда ЦБ
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свою должность и продолжит карьеру вне регулятора, его место займет Сергей Белов,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:13
2022-05-12T10:24
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
алексеев михаил
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свою должность и продолжит карьеру вне регулятора, его место займет Сергей Белов, говорится в сообщении на сайте ЦБ.Приказом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной зампредом с 12 мая назначается Сергей Белов. "В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения "Росинкас", а также деятельность Департамента полевых учреждений", - отметили в регуляторе.Михаил Алексеев занимал должность зампреда Банка России с октября 2020 года. Он курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения "Росинкас" и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС.Белов работает в Банке России с 2014 года. С июля 2016 года занимал пост начальника Дальневосточного главного управления ЦБ, а с августа 2021 года - должность начальника департамента полевых учреждений Банка России.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, алексеев михаил
10:13 12.05.2022 (обновлено: 10:24 12.05.2022)
 
Алексеев уходит с поста зампреда ЦБ

Михаил Алексеев уходит с поста зампреда Центробанка, его место займет Сергей Белов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свою должность и продолжит карьеру вне регулятора, его место займет Сергей Белов, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
"Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года", - сказано в сообщении.
Приказом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной зампредом с 12 мая назначается Сергей Белов. "В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения "Росинкас", а также деятельность Департамента полевых учреждений", - отметили в регуляторе.
Михаил Алексеев занимал должность зампреда Банка России с октября 2020 года. Он курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения "Росинкас" и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС.
Белов работает в Банке России с 2014 года. С июля 2016 года занимал пост начальника Дальневосточного главного управления ЦБ, а с августа 2021 года - должность начальника департамента полевых учреждений Банка России.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияАлексеев Михаил
 
 
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