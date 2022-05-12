https://ria.ru/20220512/tsentrobank-1788055687.html

Алексеев уходит с поста зампреда ЦБ

Алексеев уходит с поста зампреда ЦБ - РИА Новости, 12.05.2022

Алексеев уходит с поста зампреда ЦБ

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свою должность и продолжит карьеру вне регулятора, его место займет Сергей Белов,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:13

2022-05-12T10:13

2022-05-12T10:24

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

алексеев михаил

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свою должность и продолжит карьеру вне регулятора, его место займет Сергей Белов, говорится в сообщении на сайте ЦБ.Приказом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной зампредом с 12 мая назначается Сергей Белов. "В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения "Росинкас", а также деятельность Департамента полевых учреждений", - отметили в регуляторе.Михаил Алексеев занимал должность зампреда Банка России с октября 2020 года. Он курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения "Росинкас" и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС.Белов работает в Банке России с 2014 года. С июля 2016 года занимал пост начальника Дальневосточного главного управления ЦБ, а с августа 2021 года - должность начальника департамента полевых учреждений Банка России.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, алексеев михаил