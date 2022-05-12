https://ria.ru/20220512/tiroksin-1788060220.html

ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин

ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин - РИА Новости, 12.05.2022

ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата для лечения заболеваний щитовидной железы L-тироксин... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:38

2022-05-12T10:38

2022-05-12T17:04

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229881_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cb047a42f19f956f7587433668beb921.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата для лечения заболеваний щитовидной железы L-тироксин Реневал, сообщает ведомство."Предельная цена на одну упаковку лекарственного препарата L-тироксин Реневал российского производителя АО "ПФК "Обновление" за 50 таблеток в дозировке 25 мкг будет составлять 30,85 рубля. Согласованные цены в пересчете за 1 мкг не превышают ранее зарегистрированные на этот препарат в дозировке 50 мкг", - говорится в сообщении.L-тироксин Реневал - отечественный воспроизведенный лекарственный препарат для лечения заболеваний щитовидной железы и тяжелых нарушений эндокринной системы, включенный в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП).В марте в ряде регионов РФ были зафиксированы жалобы на то, что препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин" пропал из аптек из-за ажиотажного спроса. Росздравнадзор фиксировал, что в марте в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года.Минздрав РФ 6 апреля сообщил о регистрации отечественного жизненно важного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг.Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") — один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят лекарственные препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы. В 2021 году компания открыла производство мазей.

https://ria.ru/20220216/schitovidka-1773142662.html

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)