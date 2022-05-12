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ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин - РИА Новости, 12.05.2022
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ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин
ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин - РИА Новости, 12.05.2022
ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата для лечения заболеваний щитовидной железы L-тироксин... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:38
2022-05-12T17:04
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата для лечения заболеваний щитовидной железы L-тироксин Реневал, сообщает ведомство."Предельная цена на одну упаковку лекарственного препарата L-тироксин Реневал российского производителя АО "ПФК "Обновление" за 50 таблеток в дозировке 25 мкг будет составлять 30,85 рубля. Согласованные цены в пересчете за 1 мкг не превышают ранее зарегистрированные на этот препарат в дозировке 50 мкг", - говорится в сообщении.L-тироксин Реневал - отечественный воспроизведенный лекарственный препарат для лечения заболеваний щитовидной железы и тяжелых нарушений эндокринной системы, включенный в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП).В марте в ряде регионов РФ были зафиксированы жалобы на то, что препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин" пропал из аптек из-за ажиотажного спроса. Росздравнадзор фиксировал, что в марте в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года.Минздрав РФ 6 апреля сообщил о регистрации отечественного жизненно важного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг.Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") — один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят лекарственные препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы. В 2021 году компания открыла производство мазей.
https://ria.ru/20220216/schitovidka-1773142662.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
10:38 12.05.2022 (обновлено: 17:04 12.05.2022)
 
ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин

ФАС согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин Реневал

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУпаковки с препаратом L-тироксин Реневал на производственной площадке фармацевтической компании Renewal в Новосибирске
Упаковки с препаратом L-тироксин Реневал на производственной площадке фармацевтической компании Renewal в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата для лечения заболеваний щитовидной железы L-тироксин Реневал, сообщает ведомство.
"Предельная цена на одну упаковку лекарственного препарата L-тироксин Реневал российского производителя АО "ПФК "Обновление" за 50 таблеток в дозировке 25 мкг будет составлять 30,85 рубля. Согласованные цены в пересчете за 1 мкг не превышают ранее зарегистрированные на этот препарат в дозировке 50 мкг", - говорится в сообщении.
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L-тироксин Реневал - отечественный воспроизведенный лекарственный препарат для лечения заболеваний щитовидной железы и тяжелых нарушений эндокринной системы, включенный в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
В марте в ряде регионов РФ были зафиксированы жалобы на то, что препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин" пропал из аптек из-за ажиотажного спроса. Росздравнадзор фиксировал, что в марте в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года.
Минздрав РФ 6 апреля сообщил о регистрации отечественного жизненно важного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг.
Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") — один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят лекарственные препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы. В 2021 году компания открыла производство мазей.
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