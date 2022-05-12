https://ria.ru/20220512/teplosnabzhenie-1788157649.html

В нижегородских Богородске и Семенове модернизируют системы теплоснабжения

В нижегородских Богородске и Семенове модернизируют системы теплоснабжения - РИА Новости, 12.05.2022

В нижегородских Богородске и Семенове модернизируют системы теплоснабжения

Более 400 миллионов рублей выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию систем теплоснабжения в Богородске и Семенове, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:26

2022-05-12T16:26

2022-05-12T16:27

нижегородская область

экономика

глеб никитин

нижегородская область

россия

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жкх

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Более 400 миллионов рублей выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию систем теплоснабжения в Богородске и Семенове, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг представил соответствующую заявку заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину, который ее одобрил.Никитин рассказал, что в рамках проекта планируется реконструировать или построить 15 источников тепла, модернизировать 22 километра тепловых сетей. Реализация проекта позволит снизить удельные расходы топлива и электроэнергии на 13% и 25% соответственно, а неиспользуемые мощности источников тепла – на 50%. Износ основных фондов в отрасли в итоге сократится на 60%, выбросы оксидов азота уменьшатся на 75%."Модернизация коммунальной инфраструктуры необходима для стабильного развития населенных пунктов. Богородск и Семенов – крупные районные центры с хорошим экономическим потенциалом. В результате реализации проекта существенно улучшится качество услуг теплоснабжения для 90 тысяч потребителей. Кроме того, будет снижено потребление энергетических ресурсов", - отметил Никитин.Стоимость проекта оценивается в 525 миллионов рублей, из которых около 420 миллионов рублей составят средства ФНБ. Исполнитель проекта - АО "Нижегородская областная коммунальная компания".

https://ria.ru/20220415/remont-1783692719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, глеб никитин, нижегородская область, россия, марат хуснуллин, жкх