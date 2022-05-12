https://ria.ru/20220512/teplosnabzhenie-1788157649.html
В нижегородских Богородске и Семенове модернизируют системы теплоснабжения
В нижегородских Богородске и Семенове модернизируют системы теплоснабжения - РИА Новости, 12.05.2022
В нижегородских Богородске и Семенове модернизируют системы теплоснабжения
Более 400 миллионов рублей выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию систем теплоснабжения в Богородске и Семенове, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:26
2022-05-12T16:26
2022-05-12T16:27
нижегородская область
экономика
глеб никитин
нижегородская область
россия
марат хуснуллин
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a6ba864194b226c7d2e6b598a19712fa.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Более 400 миллионов рублей выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию систем теплоснабжения в Богородске и Семенове, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг представил соответствующую заявку заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину, который ее одобрил.Никитин рассказал, что в рамках проекта планируется реконструировать или построить 15 источников тепла, модернизировать 22 километра тепловых сетей. Реализация проекта позволит снизить удельные расходы топлива и электроэнергии на 13% и 25% соответственно, а неиспользуемые мощности источников тепла – на 50%. Износ основных фондов в отрасли в итоге сократится на 60%, выбросы оксидов азота уменьшатся на 75%."Модернизация коммунальной инфраструктуры необходима для стабильного развития населенных пунктов. Богородск и Семенов – крупные районные центры с хорошим экономическим потенциалом. В результате реализации проекта существенно улучшится качество услуг теплоснабжения для 90 тысяч потребителей. Кроме того, будет снижено потребление энергетических ресурсов", - отметил Никитин.Стоимость проекта оценивается в 525 миллионов рублей, из которых около 420 миллионов рублей составят средства ФНБ. Исполнитель проекта - АО "Нижегородская областная коммунальная компания".
https://ria.ru/20220415/remont-1783692719.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e122196148b765bb2547fe946c86ecc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, глеб никитин, нижегородская область, россия, марат хуснуллин, жкх
16:26 12.05.2022 (обновлено: 16:27 12.05.2022)
В нижегородских Богородске и Семенове модернизируют системы теплоснабжения
В нижегородских Богородске и Семенове модернизируют системы теплоснабжения
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости.
Более 400 миллионов рублей выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию систем теплоснабжения в Богородске и Семенове, сообщает
пресс-служба правительства Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
в четверг представил соответствующую заявку заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину
, который ее одобрил.
"Нижегородская область – активно развивающийся регион. Интенсивно ведется жилищное строительство, растет популярность у туристов. Поэтому необходимо своевременно и с запасом проводить модернизацию коммунальных систем. Сегодня одобрили выделение 420 миллионов рублей из средств ФНБ на обновление систем теплоснабжения. Это позволит сократить потери в сетях, положительным образом скажется на тарифах", – цитирует пресс-служба слова вице-премьера.
Никитин рассказал, что в рамках проекта планируется реконструировать или построить 15 источников тепла, модернизировать 22 километра тепловых сетей. Реализация проекта позволит снизить удельные расходы топлива и электроэнергии на 13% и 25% соответственно, а неиспользуемые мощности источников тепла – на 50%. Износ основных фондов в отрасли в итоге сократится на 60%, выбросы оксидов азота уменьшатся на 75%.
"Модернизация коммунальной инфраструктуры необходима для стабильного развития населенных пунктов. Богородск и Семенов – крупные районные центры с хорошим экономическим потенциалом. В результате реализации проекта существенно улучшится качество услуг теплоснабжения для 90 тысяч потребителей. Кроме того, будет снижено потребление энергетических ресурсов", - отметил Никитин.
Стоимость проекта оценивается в 525 миллионов рублей, из которых около 420 миллионов рублей составят средства ФНБ. Исполнитель проекта - АО "Нижегородская областная коммунальная компания".