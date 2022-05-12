https://ria.ru/20220512/stolknovenie-1788092558.html

В Кремле заявили, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все

В Кремле заявили, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все - РИА Новости, 12.05.2022

В Кремле заявили, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все

Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:41

2022-05-12T12:41

2022-05-12T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В то же время он подчеркнул, что "мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля"."О том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят Вооруженные силы Российской Федерации", - сказал он.Песков напомнил, что эти заявление президента РФ хорошо известны."И мы прежде всего исходим из этих заявлений", - добавил он.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, нато, дмитрий песков