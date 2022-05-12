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В Кремле заявили, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/stolknovenie-1788092558.html
В Кремле заявили, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все
В Кремле заявили, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все - РИА Новости, 12.05.2022
В Кремле заявили, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все
Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:41
2022-05-12T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В то же время он подчеркнул, что "мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля"."О том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят Вооруженные силы Российской Федерации", - сказал он.Песков напомнил, что эти заявление президента РФ хорошо известны."И мы прежде всего исходим из этих заявлений", - добавил он.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, россия, украина, нато, дмитрий песков
12:41 12.05.2022 (обновлено: 13:06 12.05.2022)
 
В Кремле заявили, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия и НАТО хотят избежать прямого столкновения

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе, на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", - сказал Песков журналистам.

В то же время он подчеркнул, что "мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля".
"О том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят Вооруженные силы Российской Федерации", - сказал он.
Песков напомнил, что эти заявление президента РФ хорошо известны.
"И мы прежде всего исходим из этих заявлений", - добавил он.
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