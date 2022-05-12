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ДНР намерена наращивать связи с Южной Осетией

ДНР намерена наращивать связи с Южной Осетией - РИА Новости, 12.05.2022

ДНР намерена наращивать связи с Южной Осетией

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева и заявил, что настроен наращивать... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:32

2022-05-12T12:32

2022-05-12T12:32

в мире

донецкая народная республика

южная осетия

алан гаглоев

денис пушилин

выборы в южной осетии — 2022

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева и заявил, что настроен наращивать двухсторонние связи республик.Выборы президента Южной Осетии прошли 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчета 97% бюллетеней лидирует на выборах, за него проголосовали 54,2% избирателей, за его оппонента, действующего президента Анатолия Бибилова - 43,3%. Бибилов признал поражение во втором туре. Инаугурация Гаглоева пройдет после 21 мая."От имени всех граждан Донецкой народной республики и от себя лично поздравляю Алана Эдуардовича Гаглоева в связи с избранием на должность президента Южной Осетии", - говорится в сообщении Пушилина в его Telegram-канале.Он отметил, что ДНР придает большое значение отношениям стратегического партнерства и союзничества с Южной Осетией и "настроен на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей"."Также выражаю признательность Анатолию Ильичу Бибилову за личный вклад в развитие дружеских отношений между Донецкой народной республикой и республикой Южная Осетия. За эти годы была заложена прочная основа братских отношений между нашими странами, которые, уверен, будут только развиваться", - добавил Пушилин.Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР в 2014 году. В мае 2017 года Южная Осетия и ДНР заключили договор о дружбе и взаимопомощи. В декабре 2018 года Цхинвал заключил аналогичное соглашение с Луганском.

https://ria.ru/20220510/osetiya-1787756349.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, южная осетия, алан гаглоев, денис пушилин, выборы в южной осетии — 2022