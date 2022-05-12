Рейтинг@Mail.ru
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/rozysk-1788153623.html
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже - РИА Новости, 12.05.2022
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже
Следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного, который причастен к преступлению в отношении ребенка в Воронеже, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:15
2022-05-12T16:15
россия
происшествия
воронежская область
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного, который причастен к преступлению в отношении ребенка в Воронеже, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.Информация о нападении неизвестным мужчиной на девятилетнюю девочку появилась в соцсетях и местных СМИ в четверг. Сообщалось, что 9 мая в 12:40 в подъезде одного из домов по улице Беговая неизвестный напал на ребенка и якобы совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся."По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, во взаимодействии с сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к совершению преступления", - сказал представитель управления.Подробностей произошедшего собеседник агентства не сообщил.
https://ria.ru/20211102/politsiya-1757385626.html
россия
воронежская область
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, воронежская область, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
16:15 12.05.2022
 
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже

Следователи устанавливают личность неизвестного, напавшего на ребенка в Воронеже

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного, который причастен к преступлению в отношении ребенка в Воронеже, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
Информация о нападении неизвестным мужчиной на девятилетнюю девочку появилась в соцсетях и местных СМИ в четверг. Сообщалось, что 9 мая в 12:40 в подъезде одного из домов по улице Беговая неизвестный напал на ребенка и якобы совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 14:59
В Приморье полиция задержала мужчину, пристававшего к девочкам в автобусе
"По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, во взаимодействии с сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к совершению преступления", - сказал представитель управления.
Подробностей произошедшего собеседник агентства не сообщил.
 
РоссияПроисшествияВоронежская областьВоронежСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала