https://ria.ru/20220512/rozysk-1788153623.html

СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже

СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже - РИА Новости, 12.05.2022

СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже

Следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного, который причастен к преступлению в отношении ребенка в Воронеже, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:15

2022-05-12T16:15

2022-05-12T16:15

россия

происшествия

воронежская область

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного, который причастен к преступлению в отношении ребенка в Воронеже, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.Информация о нападении неизвестным мужчиной на девятилетнюю девочку появилась в соцсетях и местных СМИ в четверг. Сообщалось, что 9 мая в 12:40 в подъезде одного из домов по улице Беговая неизвестный напал на ребенка и якобы совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся."По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, во взаимодействии с сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к совершению преступления", - сказал представитель управления.Подробностей произошедшего собеседник агентства не сообщил.

https://ria.ru/20211102/politsiya-1757385626.html

россия

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воронеж

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, воронежская область, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)