https://ria.ru/20220512/rozysk-1788153623.html
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже - РИА Новости, 12.05.2022
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже
Следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного, который причастен к преступлению в отношении ребенка в Воронеже, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:15
2022-05-12T16:15
2022-05-12T16:15
россия
происшествия
воронежская область
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного, который причастен к преступлению в отношении ребенка в Воронеже, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.Информация о нападении неизвестным мужчиной на девятилетнюю девочку появилась в соцсетях и местных СМИ в четверг. Сообщалось, что 9 мая в 12:40 в подъезде одного из домов по улице Беговая неизвестный напал на ребенка и якобы совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся."По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, во взаимодействии с сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к совершению преступления", - сказал представитель управления.Подробностей произошедшего собеседник агентства не сообщил.
https://ria.ru/20211102/politsiya-1757385626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, воронежская область, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
СК разыскивает неизвестного, причастного к нападению на ребенка в Воронеже
Следователи устанавливают личность неизвестного, напавшего на ребенка в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного, который причастен к преступлению в отношении ребенка в Воронеже, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
Информация о нападении неизвестным мужчиной на девятилетнюю девочку появилась в соцсетях и местных СМИ в четверг. Сообщалось, что 9 мая в 12:40 в подъезде одного из домов по улице Беговая неизвестный напал на ребенка и якобы совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.
"По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, во взаимодействии с сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к совершению преступления", - сказал представитель управления.
Подробностей произошедшего собеседник агентства не сообщил.