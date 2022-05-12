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Замглавы Уяра задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров - РИА Новости, 12.05.2022
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Замглавы Уяра задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров
Замглавы Уяра задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров - РИА Новости, 12.05.2022
Замглавы Уяра задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров
Заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края задержан в рамках уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с массовыми... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:37
2022-05-12T14:07
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
уяр
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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края задержан в рамках уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с массовыми пожарами, сообщает ГСУСК региона.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек.Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности – 4 эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей)."В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности города Уяра Красноярского края", - говорится в сообщении.По данным следствия, на территории Уяра располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами. Следствие считает, что замглавы, в чьи полномочия входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории муниципального образования, проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности в части уборки мест распространения сухостоя и скопления мусора."А также не принял мер к ликвидации несанкционированной свалки, что привело к ее возгоранию 07 мая 2022 года и распространению огня в населенном пункте. По имеющимся данным, в результате пожара уничтожено 233 жилых дома", - сообщает следствие.По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об Артеме Швеце.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, уяр
13:37 12.05.2022 (обновлено: 14:07 12.05.2022)
 
Замглавы Уяра задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров

Замглавы Уяра, где сгорело 233 дома, задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края
Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края задержан в рамках уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с массовыми пожарами, сообщает ГСУСК региона.
Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек.
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Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности – 4 эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).
"В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности города Уяра Красноярского края", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на территории Уяра располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами. Следствие считает, что замглавы, в чьи полномочия входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории муниципального образования, проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности в части уборки мест распространения сухостоя и скопления мусора.
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"А также не принял мер к ликвидации несанкционированной свалки, что привело к ее возгоранию 07 мая 2022 года и распространению огня в населенном пункте. По имеющимся данным, в результате пожара уничтожено 233 жилых дома", - сообщает следствие.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об Артеме Швеце.
 
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУяр
 
 
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