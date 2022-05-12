https://ria.ru/20220512/pozhary-1788108656.html

Замглавы Уяра задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров

Замглавы Уяра задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров - РИА Новости, 12.05.2022

Замглавы Уяра задержали по делу о халатности из-за крупных пожаров

Заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края задержан в рамках уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с массовыми... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:37

2022-05-12T13:37

2022-05-12T14:07

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

уяр

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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края задержан в рамках уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с массовыми пожарами, сообщает ГСУСК региона.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек.Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности – 4 эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей)."В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности города Уяра Красноярского края", - говорится в сообщении.По данным следствия, на территории Уяра располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами. Следствие считает, что замглавы, в чьи полномочия входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории муниципального образования, проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности в части уборки мест распространения сухостоя и скопления мусора."А также не принял мер к ликвидации несанкционированной свалки, что привело к ее возгоранию 07 мая 2022 года и распространению огня в населенном пункте. По имеющимся данным, в результате пожара уничтожено 233 жилых дома", - сообщает следствие.По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об Артеме Швеце.

https://ria.ru/20220512/pozhar-1788102736.html

https://ria.ru/20220511/pozhary-1787831204.html

красноярский край

россия

уяр

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, уяр