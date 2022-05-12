https://ria.ru/20220512/pozhary-1788061479.html

Число лесных пожаров в Свердловской области сократилось в четыре раза

Число лесных пожаров в Свердловской области сократилось в четыре раза - РИА Новости, 12.05.2022

Число лесных пожаров в Свердловской области сократилось в четыре раза

Количество лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилось в четыре раза, площадь возгораний также уменьшилась, сообщает департамент информполитики... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:43

2022-05-12T10:43

2022-05-12T10:43

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747070078_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b6dbd44582400e0b137d149f5dced060.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Количество лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилось в четыре раза, площадь возгораний также уменьшилась, сообщает департамент информполитики региона."Количество лесных пожаров за сутки сократилось в четыре раза. Ликвидировано 24 лесных пожара. По данным на 00.00 12 мая (22.00 мск 11 мая), действовало четыре возгорания, из них одно локализовано. Общая площадь возгораний за сутки также сократилась и составила 829 гектаров", — говорится в сообщении.На заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев назвал приоритетами своевременные решения по предупреждению и оперативной ликвидации природных пожаров, а также системную разъяснительную работу с жителями. Глава региона отметил, что ситуация с лесными пожарами остается серьезной, несмотря на дождливую погоду, нужны меры реагирования и четкая координация действий.В Свердловской области действует особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем запрещены.Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами в ряде субъектов 10 мая особо подчеркнул необходимость системного и последовательного подхода в борьбе с природными возгораниями, повышения качества и уровня всех видов профилактики. Это необходимо, чтобы не допустить чрезвычайно опасной ситуации прошлого года, отмечает департамент.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, евгений куйвашев