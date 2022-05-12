Число лесных пожаров в Свердловской области сократилось в четыре раза
Число лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилось в четыре раза
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиТушение лесного пожара в Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Тушение лесного пожара в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Количество лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилось в четыре раза, площадь возгораний также уменьшилась, сообщает департамент информполитики региона.
"Количество лесных пожаров за сутки сократилось в четыре раза. Ликвидировано 24 лесных пожара. По данным на 00.00 12 мая (22.00 мск 11 мая), действовало четыре возгорания, из них одно локализовано. Общая площадь возгораний за сутки также сократилась и составила 829 гектаров", — говорится в сообщении.
На заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев назвал приоритетами своевременные решения по предупреждению и оперативной ликвидации природных пожаров, а также системную разъяснительную работу с жителями. Глава региона отметил, что ситуация с лесными пожарами остается серьезной, несмотря на дождливую погоду, нужны меры реагирования и четкая координация действий.
"Прошу руководителей отраслевых министерств и ведомств, глав муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки в территориях. Это необходимо для принятия своевременных и эффективных решений по предупреждению и оперативной ликвидации возгораний", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.
В Свердловской области действует особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем запрещены.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами в ряде субъектов 10 мая особо подчеркнул необходимость системного и последовательного подхода в борьбе с природными возгораниями, повышения качества и уровня всех видов профилактики. Это необходимо, чтобы не допустить чрезвычайно опасной ситуации прошлого года, отмечает департамент.