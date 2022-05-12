https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788185839.html

Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику

Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику - РИА Новости, 12.05.2022

Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику

Вводимые западными странами ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, заявил Владимир Путин."В силу объективных... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:02

2022-05-12T18:02

2022-05-12T18:38

экономика

россия

украина

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вводимые западными странами ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, заявил Владимир Путин."В силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", — заявил он на совещании по экономическим вопросам.Глава государства подчеркнул, что "вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже вызвало многочисленные экономические проблемы в западных странах, спровоцировав значительную инфляцию на рынке топлива и продуктов питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия выполняет все свои обязательства в соответствии с заключенными контрактами.

https://ria.ru/20220512/gazprom-1788140697.html

https://ria.ru/20220512/evro-1788172999.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин рассказал о последствиях европейской санкционной "одержимости" Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. 2022-05-12T18:02 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

экономика, россия, украина, санкции в отношении россии, владимир путин