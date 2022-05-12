Рейтинг@Mail.ru
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788185839.html
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику - РИА Новости, 12.05.2022
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику
Вводимые западными странами ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, заявил Владимир Путин."В силу объективных... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:02
2022-05-12T18:38
экономика
россия
украина
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788122549_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_346252236ecde0ed7ed4d3181fa42381.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вводимые западными странами ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, заявил Владимир Путин."В силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", — заявил он на совещании по экономическим вопросам.Глава государства подчеркнул, что "вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже вызвало многочисленные экономические проблемы в западных странах, спровоцировав значительную инфляцию на рынке топлива и продуктов питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия выполняет все свои обязательства в соответствии с заключенными контрактами.
https://ria.ru/20220512/gazprom-1788140697.html
https://ria.ru/20220512/evro-1788172999.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Владимир Путин рассказал о последствиях европейской санкционной "одержимости"
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
2022-05-12T18:02
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788122549_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd6b26d26f5d1aa756b65f43adb6a0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, санкции в отношении россии, владимир путин
18:02 12.05.2022 (обновлено: 18:38 12.05.2022)
 
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику

Президент Путин предупредил о последствиях санкций Запада против России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вводимые западными странами ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, заявил Владимир Путин.

"В силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", — заявил он на совещании по экономическим вопросам.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 15:27
Санкции России ограничили использование польского участка "Ямала — Европы"
Глава государства подчеркнул, что "вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".
Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже вызвало многочисленные экономические проблемы в западных странах, спровоцировав значительную инфляцию на рынке топлива и продуктов питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия выполняет все свои обязательства в соответствии с заключенными контрактами.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 17:15
Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей
 
ЭкономикаРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала