https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788185839.html
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику - РИА Новости, 12.05.2022
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику
Вводимые западными странами ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, заявил Владимир Путин."В силу объективных... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:02
2022-05-12T18:02
2022-05-12T18:38
экономика
россия
украина
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вводимые западными странами ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, заявил Владимир Путин."В силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", — заявил он на совещании по экономическим вопросам.Глава государства подчеркнул, что "вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже вызвало многочисленные экономические проблемы в западных странах, спровоцировав значительную инфляцию на рынке топлива и продуктов питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия выполняет все свои обязательства в соответствии с заключенными контрактами.
https://ria.ru/20220512/gazprom-1788140697.html
https://ria.ru/20220512/evro-1788172999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимир Путин рассказал о последствиях европейской санкционной "одержимости"
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
2022-05-12T18:02
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, санкции в отношении россии, владимир путин
18:02 12.05.2022 (обновлено: 18:38 12.05.2022)
Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику
Президент Путин предупредил о последствиях санкций Запада против России
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вводимые западными странами ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, заявил Владимир Путин.
"В силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", — заявил он на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства подчеркнул, что "вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".
Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины
. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России
.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже вызвало многочисленные экономические проблемы в западных странах, спровоцировав значительную инфляцию на рынке топлива и продуктов питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия выполняет все свои обязательства в соответствии с заключенными контрактами.