Рейтинг@Mail.ru
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО напрямую угрожает безопасности России и не способствует деэскалации напряжения в Европе, говорится в материале Xinhuanet,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:36
2022-05-12T17:37
нато
финляндия
швеция
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144142/30/1441423051_0:197:2000:1322_1920x0_80_0_0_fb7e3650e32dcaed5966e82751e6d657.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО напрямую угрожает безопасности России и не способствует деэскалации напряжения в Европе, говорится в материале Xinhuanet, переведенного на английский официальным военным порталом Китая China Military."Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, это еще больше усилит чувство незащищенности России и вызовет соответствующие контрмеры, что еще больше ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе", — пишет издание со ссылкой на комментарии специалистов.В публикации подчеркнули, что расширение НАТО сжимает стратегическое пространство России.По мнению китайских журналистов, Североатлантический альянс продолжает подливать масло в огонь на фоне эскалации украинского конфликта. Западные политики используют кризис на Украине для ослабления России.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, приближение НАТО к российским границам не делает мир и, в частности, евразийский континент более стабильным и безопасным.
https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788159371.html
https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788108110.html
https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html
финляндия
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144142/30/1441423051_0:9:2000:1509_1920x0_80_0_0_6e19e5674c5dd6eb113653039a8136d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, финляндия, швеция, россия, в мире
17:36 12.05.2022 (обновлено: 17:37 12.05.2022)
 
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО

Xinhuanet: Европу ждут опасные последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiСолдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО напрямую угрожает безопасности России и не способствует деэскалации напряжения в Европе, говорится в материале Xinhuanet, переведенного на английский официальным военным порталом Китая China Military.
"Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, это еще больше усилит чувство незащищенности России и вызовет соответствующие контрмеры, что еще больше ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе", — пишет издание со ссылкой на комментарии специалистов.
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
16:32
Президент Финляндии процитировал Гоголя и попал под шквал критики
В публикации подчеркнули, что расширение НАТО сжимает стратегическое пространство России.
По мнению китайских журналистов, Североатлантический альянс продолжает подливать масло в огонь на фоне эскалации украинского конфликта. Западные политики используют кризис на Украине для ослабления России.
База НАТО - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:34
Эксперт назвал ракетные вооружения в Финляндии угрозой для России
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, приближение НАТО к российским границам не делает мир и, в частности, евразийский континент более стабильным и безопасным.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России"
 
НАТОФинляндияШвецияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала