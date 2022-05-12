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В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО напрямую угрожает безопасности России и не способствует деэскалации напряжения в Европе, говорится в материале Xinhuanet,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:36
2022-05-12T17:36
2022-05-12T17:37
нато
финляндия
швеция
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО напрямую угрожает безопасности России и не способствует деэскалации напряжения в Европе, говорится в материале Xinhuanet, переведенного на английский официальным военным порталом Китая China Military."Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, это еще больше усилит чувство незащищенности России и вызовет соответствующие контрмеры, что еще больше ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе", — пишет издание со ссылкой на комментарии специалистов.В публикации подчеркнули, что расширение НАТО сжимает стратегическое пространство России.По мнению китайских журналистов, Североатлантический альянс продолжает подливать масло в огонь на фоне эскалации украинского конфликта. Западные политики используют кризис на Украине для ослабления России.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, приближение НАТО к российским границам не делает мир и, в частности, евразийский континент более стабильным и безопасным.
https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788159371.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, финляндия, швеция, россия, в мире
17:36 12.05.2022 (обновлено: 17:37 12.05.2022)
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО
Xinhuanet: Европу ждут опасные последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО