https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html

В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО

В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО напрямую угрожает безопасности России и не способствует деэскалации напряжения в Европе, говорится в материале Xinhuanet,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:36

2022-05-12T17:36

2022-05-12T17:37

нато

финляндия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО напрямую угрожает безопасности России и не способствует деэскалации напряжения в Европе, говорится в материале Xinhuanet, переведенного на английский официальным военным порталом Китая China Military."Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, это еще больше усилит чувство незащищенности России и вызовет соответствующие контрмеры, что еще больше ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе", — пишет издание со ссылкой на комментарии специалистов.В публикации подчеркнули, что расширение НАТО сжимает стратегическое пространство России.По мнению китайских журналистов, Североатлантический альянс продолжает подливать масло в огонь на фоне эскалации украинского конфликта. Западные политики используют кризис на Украине для ослабления России.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, приближение НАТО к российским границам не делает мир и, в частности, евразийский континент более стабильным и безопасным.

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788159371.html

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788108110.html

https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

нато, финляндия, швеция, россия, в мире