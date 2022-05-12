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Похороны Кравчука пройдут 17 мая в Киеве

Похороны Кравчука пройдут 17 мая в Киеве - РИА Новости, 12.05.2022

Похороны Кравчука пройдут 17 мая в Киеве

Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука состоятся 17 мая в Киеве, его тело доставят из Мюнхена, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:03

2022-05-12T21:03

2022-05-12T21:34

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука состоятся 17 мая в Киеве, его тело доставят из Мюнхена, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник близкий к семье первого президента.Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Президентом Украины Кравчук был избран 1 декабря 1991 года, на выборах 1994 года он проиграл Леониду Кучме. C июля 2020 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию в Донбассе."Время ещё не определено, но ориентировочно в 11.00. Тело первого президента доставят из Мюнхена", - приводит издание слова источника.Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года.На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.

https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787792249.html

https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html

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в мире, леонид кучма, украина, верховная рада украины