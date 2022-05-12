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Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в четверг - РИА Новости, 12.05.2022
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Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в четверг
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в четверг - РИА Новости, 12.05.2022
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в четверг
Сильный дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве вечером в четверг, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков, при этом будет тепло - до РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:26
2022-05-12T09:26
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сильный дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве вечером в четверг, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков, при этом будет тепло - до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится тёплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта…, поэтому ожидается облачная погода, небольшой дождь, вечером - ливни, с 80%-й вероятностью грозы. Юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Сегодня тепло по-майски, плюс 18-20 градусов Москва и плюс 15-20 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.По его словам, вечером "будет лить как из ведра" - за период с 15 часов до 3 часов ночи выпадет до 20-22 миллиметров осадков, это около 40% месячной нормы."Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 734 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.
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общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец, московская область (подмосковье)
08:26 12.05.2022 (обновлено: 09:26 12.05.2022)
 
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве вечером в четверг выпадет 40 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сильный дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве вечером в четверг, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков, при этом будет тепло - до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода обусловится тёплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта…, поэтому ожидается облачная погода, небольшой дождь, вечером - ливни, с 80%-й вероятностью грозы. Юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Сегодня тепло по-майски, плюс 18-20 градусов Москва и плюс 15-20 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
По его словам, вечером "будет лить как из ведра" - за период с 15 часов до 3 часов ночи выпадет до 20-22 миллиметров осадков, это около 40% месячной нормы.
"Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 734 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"Евгений ТишковецМосковская область (Подмосковье)
 
 
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