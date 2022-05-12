https://ria.ru/20220512/pogoda-1788040483.html

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в четверг

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в четверг - РИА Новости, 12.05.2022

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в четверг

Сильный дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве вечером в четверг, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков, при этом будет тепло - до РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:26

2022-05-12T08:26

2022-05-12T09:26

общество

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb03279c3a2c4058d35d3271c50fc7b3.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сильный дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве вечером в четверг, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков, при этом будет тепло - до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится тёплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта…, поэтому ожидается облачная погода, небольшой дождь, вечером - ливни, с 80%-й вероятностью грозы. Юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Сегодня тепло по-майски, плюс 18-20 градусов Москва и плюс 15-20 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.По его словам, вечером "будет лить как из ведра" - за период с 15 часов до 3 часов ночи выпадет до 20-22 миллиметров осадков, это около 40% месячной нормы."Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 734 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220511/teplo-1787855781.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец, московская область (подмосковье)