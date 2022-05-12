https://ria.ru/20220512/podzhog-1788152068.html

Жителя Красноярска осудили на пятнадцать лет за поджог наркоклиники

Жителя Красноярска осудили на пятнадцать лет за поджог наркоклиники - РИА Новости, 12.05.2022

Жителя Красноярска осудили на пятнадцать лет за поджог наркоклиники

Красноярский краевой суд признал виновным 61-летнего жителя Красноярска по делу о поджоге наркологической клиники, в результате которого погибли четыре... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:11

2022-05-12T16:11

2022-05-12T16:17

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красноярск

красноярский краевой суд

криминал

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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Красноярский краевой суд признал виновным 61-летнего жителя Красноярска по делу о поджоге наркологической клиники, в результате которого погибли четыре человека, и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает прокуратура региона.Суд установил, что в сентябре 2020 года подсудимый, находясь на лечении в негосударственной наркологической клинике в Железнодорожном районе Красноярска, на почве личных неприязненных отношений с другим пациентом совершил поджог имущества организации. В результате пожара четыре пациента погибли, повреждено и уничтожено имущество клиники. Подсудимый в ходе судебного заседания вину не признал, ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей."Красноярский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении 61-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "е", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)...Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.

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происшествия, россия, красноярск, красноярский краевой суд, криминал