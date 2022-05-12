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В Петрозаводске появилась табличка с названием улицы Защитников Донбасса

В Петрозаводске появилась табличка с названием улицы Защитников Донбасса - РИА Новости, 12.05.2022

В Петрозаводске появилась табличка с названием улицы Защитников Донбасса

В Петрозаводске появилась первая табличка с названием новой улицы – улицы Защитников Донбасса, сообщил глава администрации Петрозаводска Владимир Любарский. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:21

2022-05-12T22:21

2022-05-12T22:21

общество

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петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. В Петрозаводске появилась первая табличка с названием новой улицы – улицы Защитников Донбасса, сообщил глава администрации Петрозаводска Владимир Любарский."На открытии таблички с названием новой улицы Защитников Донбасса было немного людей, но главное, что событие посетили те, для кого это особенно важно – родственники рядового Дмитрия Ижековского и старшего матроса Тимофея Петухова. Это наши земляки, которые погибли в ходе специальной военной операции в помощь ЛНР и ДНР. Горожане простились с ними 19 апреля", - написал Любарский на своей странице "ВКонтакте".Он добавил, что героический поступок солдат жители Петрозаводска никогда не забудут."Скоро в нашей молодой современной школе №55, которая стоит по соседству с новой улицей, будет открыта экспозиция, посвященная подвигу наших земляков", - добавил он.Ранее сообщалось, что накануне Дня Победы в столице Карелии Петрозаводске улицу назвали в честь защитников Донбасса. С предложением об этом выступил глава региона Артур Парфенчиков. Место для новой улицы выбрали на Древлянке, от Оборонной до Хейкконена в Петрозаводске.

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петрозаводск

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общество, артур парфенчиков, петрозаводск, донбасс, луганская народная республика