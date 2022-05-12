https://ria.ru/20220512/peregovory-1788089575.html

Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле

Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2022

Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с неэффективными переговорами между Россией и Украиной не изменилась, странам нечем... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:37

2022-05-12T12:37

2022-05-12T13:15

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с неэффективными переговорами между Россией и Украиной не изменилась, странам нечем похвастаться на эту тему."Мы вчера с вами говорили о переговорах, ничего не изменилось. <…> И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке", - сказал он в четверг во время общения с прессой.Песков 11 мая сообщил, что переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно. По словам пресс-секретаря президента РФ, достигнутое ранее в Стамбуле понимание было дезавуировано украинской стороной.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787931532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр