https://ria.ru/20220512/peregovory-1788089575.html
Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле
Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2022
Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с неэффективными переговорами между Россией и Украиной не изменилась, странам нечем... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:37
2022-05-12T12:37
2022-05-12T13:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с неэффективными переговорами между Россией и Украиной не изменилась, странам нечем похвастаться на эту тему."Мы вчера с вами говорили о переговорах, ничего не изменилось. <…> И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке", - сказал он в четверг во время общения с прессой.Песков 11 мая сообщил, что переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно. По словам пресс-секретаря президента РФ, достигнутое ранее в Стамбуле понимание было дезавуировано украинской стороной.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787931532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:37 12.05.2022 (обновлено: 13:15 12.05.2022)
Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что похвастаться в переговорах с Украиной нечем