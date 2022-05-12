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Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/peregovory-1788089575.html
Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле
Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2022
Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с неэффективными переговорами между Россией и Украиной не изменилась, странам нечем... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:37
2022-05-12T13:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с неэффективными переговорами между Россией и Украиной не изменилась, странам нечем похвастаться на эту тему."Мы вчера с вами говорили о переговорах, ничего не изменилось. &lt;…&gt; И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке", - сказал он в четверг во время общения с прессой.Песков 11 мая сообщил, что переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно. По словам пресс-секретаря президента РФ, достигнутое ранее в Стамбуле понимание было дезавуировано украинской стороной.
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украина, россия, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:37 12.05.2022 (обновлено: 13:15 12.05.2022)
 
Похвастаться в переговорах с Украиной нечем, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что похвастаться в переговорах с Украиной нечем

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с неэффективными переговорами между Россией и Украиной не изменилась, странам нечем похвастаться на эту тему.
"Мы вчера с вами говорили о переговорах, ничего не изменилось. <…> И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке", - сказал он в четверг во время общения с прессой.
Песков 11 мая сообщил, что переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно. По словам пресс-секретаря президента РФ, достигнутое ранее в Стамбуле понимание было дезавуировано украинской стороной.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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