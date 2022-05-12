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В польском Ольштыне отказались сносить памятник Благодарности Красной армии - РИА Новости, 12.05.2022
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В польском Ольштыне отказались сносить памятник Благодарности Красной армии
В польском Ольштыне отказались сносить памятник Благодарности Красной армии - РИА Новости, 12.05.2022
В польском Ольштыне отказались сносить памятник Благодарности Красной армии
Власти польского города Ольштын оставят на месте памятник Благодарности Красной армии, сообщает издание Onet. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:09
2022-05-12T17:02
в мире
польша
россия
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАРШАВА, 12 мая — РИА Новости. Власти польского города Ольштын оставят на месте памятник Благодарности Красной армии, сообщает издание Onet.Мэр Петр Гржимович решил сохранить мемориал, но снабдить его информационной табличкой."При этом он сослался на результаты консультаций и изучение мнения жителей", — говорится в публикации.Мэр отметил, что решение выработали на основе мнений, высказанных на консультационных встречах. По словам Гржимовича, все жители города "однозначно отрицательно оценили так называемое освобождение Вармии и Мазур Красной армией и последствия, навязанные коммунистами", но все же большинство из них посчитало, что памятник должен быть "живым уроком истории".Участники дискуссии считают, что снос мемориала, в отличие от его сохранения, был бы необратимым и окончательным, добавил мэр.Он также сослался на результаты недавнего опроса: 46 процентов респондентов высказались за то, чтобы сохранить памятник, а 30 процентов выбрали ответ "переместить за пределы Ольштына". Гржимович полагает, что это свидетельствует о том, что жители города серьезно разошлись во мнениях, так что решение стало для него непростым, особенно в контексте ситуации на Украине.Памятник Благодарности Красной Армии, открытый в 1954 году, стоит в центре Ольштына. В начале 1990-х его официально переименовали в памятник Освобождения Варминской и Мазурской земель и внесли в реестр мемориалов. В просторечии его называют "виселицы" из-за характерной формы: два гранитных пилона, символизирующих открытую триумфальную арку. На памятнике высечена фигура красноармейца со знаменем, а также сцены боев и советская символика.Мемориал не раз подвергался нападению вандалов. После начала российской спецоперации на Украине на одном из пилонов повесили сине-желтый флаг с лозунгом "Солидарность с Украиной", а 9 мая — бело-красный баннер с надписью "Катынь". Кроме того, памятник расписали антироссийскими лозунгами.За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников красноармейцам, погибшим при освобождении страны. Их снос предусматривает так называемый закон о декоммунизации, принятый в 2017 году. Всего в перечне, составленном российской и польской сторонами в 1997 году, значился 561 памятник, к маю прошлого года из них осталось чуть больше ста.Польша была оккупирована немецкими войсками с сентября 1939 по февраль 1945 года. За это время погибли около шести миллионов поляков — примерно 20 процентов от всего населения страны. Красная армия освободила Польшу в ходе Висло-Одерской операции, которая завершилась к 3 февраля 1945 года. В этих боях погибли более 40 тысяч советских солдат.
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в мире, польша, россия, вторая мировая война (1939-1945)
16:09 12.05.2022 (обновлено: 17:02 12.05.2022)
 
В польском Ольштыне отказались сносить памятник Благодарности Красной армии

Мэр Гржимович: памятник Благодарности Красной армии в польском Ольштыне оставят на месте

CC BY-SA 3.0 / Serdelll / Памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне
Памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Serdelll /
Памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 мая — РИА Новости. Власти польского города Ольштын оставят на месте памятник Благодарности Красной армии, сообщает издание Onet.
Мэр Петр Гржимович решил сохранить мемориал, но снабдить его информационной табличкой.
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"При этом он сослался на результаты консультаций и изучение мнения жителей", — говорится в публикации.
Мэр отметил, что решение выработали на основе мнений, высказанных на консультационных встречах. По словам Гржимовича, все жители города "однозначно отрицательно оценили так называемое освобождение Вармии и Мазур Красной армией и последствия, навязанные коммунистами", но все же большинство из них посчитало, что памятник должен быть "живым уроком истории".
Участники дискуссии считают, что снос мемориала, в отличие от его сохранения, был бы необратимым и окончательным, добавил мэр.
Он также сослался на результаты недавнего опроса: 46 процентов респондентов высказались за то, чтобы сохранить памятник, а 30 процентов выбрали ответ "переместить за пределы Ольштына". Гржимович полагает, что это свидетельствует о том, что жители города серьезно разошлись во мнениях, так что решение стало для него непростым, особенно в контексте ситуации на Украине.
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Памятник Благодарности Красной Армии, открытый в 1954 году, стоит в центре Ольштына. В начале 1990-х его официально переименовали в памятник Освобождения Варминской и Мазурской земель и внесли в реестр мемориалов. В просторечии его называют "виселицы" из-за характерной формы: два гранитных пилона, символизирующих открытую триумфальную арку. На памятнике высечена фигура красноармейца со знаменем, а также сцены боев и советская символика.
Мемориал не раз подвергался нападению вандалов. После начала российской спецоперации на Украине на одном из пилонов повесили сине-желтый флаг с лозунгом "Солидарность с Украиной", а 9 мая — бело-красный баннер с надписью "Катынь". Кроме того, памятник расписали антироссийскими лозунгами.
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За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников красноармейцам, погибшим при освобождении страны. Их снос предусматривает так называемый закон о декоммунизации, принятый в 2017 году. Всего в перечне, составленном российской и польской сторонами в 1997 году, значился 561 памятник, к маю прошлого года из них осталось чуть больше ста.
Польша была оккупирована немецкими войсками с сентября 1939 по февраль 1945 года. За это время погибли около шести миллионов поляков — примерно 20 процентов от всего населения страны. Красная армия освободила Польшу в ходе Висло-Одерской операции, которая завершилась к 3 февраля 1945 года. В этих боях погибли более 40 тысяч советских солдат.
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