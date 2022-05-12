https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788147073.html

В Госдуме назвали разрешение снести памятник в Риге кощунственным поступком

В Госдуме назвали разрешение снести памятник в Риге кощунственным поступком - РИА Новости, 12.05.2022

В Госдуме назвали разрешение снести памятник в Риге кощунственным поступком

Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал разрешение сноса памятника Освободителям Риги в парламенте Латвии поступком кощунственным, но ожидаемым. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:51

2022-05-12T15:51

2022-05-12T15:51

в мире

день победы

рига

латвия

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал разрешение сноса памятника Освободителям Риги в парламенте Латвии поступком кощунственным, но ожидаемым.В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Парламентарии в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи российско-латвийского договора о сохранности мемориальных сооружений.По его словам, забывать о последствиях столь страшной идеологии как фашизм, не стоит ни одной стране."Жаль, что латвийские парламентарии не осознают, что памятник - это символ, который возможно вывезти из страны, но этого, к счастью, не сделаешь с человеческой памятью. Даже если монумент будет снесён, люди продолжат приносить цветы к этому месту, продолжат встречаться здесь в День Победы и чтить память советских воинов", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788134298.html

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Ольга Фомченкова

в мире, день победы, рига, латвия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)