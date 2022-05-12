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В Госдуме назвали разрешение снести памятник в Риге кощунственным поступком - РИА Новости, 12.05.2022
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В Госдуме назвали разрешение снести памятник в Риге кощунственным поступком
В Госдуме назвали разрешение снести памятник в Риге кощунственным поступком - РИА Новости, 12.05.2022
В Госдуме назвали разрешение снести памятник в Риге кощунственным поступком
Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал разрешение сноса памятника Освободителям Риги в парламенте Латвии поступком кощунственным, но ожидаемым. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:51
2022-05-12T15:51
в мире
день победы
рига
латвия
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал разрешение сноса памятника Освободителям Риги в парламенте Латвии поступком кощунственным, но ожидаемым.В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Парламентарии в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи российско-латвийского договора о сохранности мемориальных сооружений.По его словам, забывать о последствиях столь страшной идеологии как фашизм, не стоит ни одной стране."Жаль, что латвийские парламентарии не осознают, что памятник - это символ, который возможно вывезти из страны, но этого, к счастью, не сделаешь с человеческой памятью. Даже если монумент будет снесён, люди продолжат приносить цветы к этому месту, продолжат встречаться здесь в День Победы и чтить память советских воинов", - добавил парламентарий.
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в мире, день победы, рига, латвия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
15:51 12.05.2022
 
В Госдуме назвали разрешение снести памятник в Риге кощунственным поступком

Депутат Бурлаков назвал решение снести памятник Освободителям Риги кощунственным поступком

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники церемонии возложения цветов у мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Сотрудники полиции и участники церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и участники церемонии возложения цветов у мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал разрешение сноса памятника Освободителям Риги в парламенте Латвии поступком кощунственным, но ожидаемым.
В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Парламентарии в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи российско-латвийского договора о сохранности мемориальных сооружений.
"Поступок кощунственный, но ожидаемый. Отмена российского в Европе нынче в моде. Только историю не сотрёшь сносом памятников и отменой георгиевской ленты", - сказал Бурлаков РИА Новости.
По его словам, забывать о последствиях столь страшной идеологии как фашизм, не стоит ни одной стране.
"Жаль, что латвийские парламентарии не осознают, что памятник - это символ, который возможно вывезти из страны, но этого, к счастью, не сделаешь с человеческой памятью. Даже если монумент будет снесён, люди продолжат приносить цветы к этому месту, продолжат встречаться здесь в День Победы и чтить память советских воинов", - добавил парламентарий.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
15:07
Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным
 
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