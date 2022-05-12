https://ria.ru/20220512/osvobozhdenie-1788105958.html

Территория ЛНР в скором времени будет освобождена, сообщил Мирошник

Территория ЛНР в скором времени будет освобождена, сообщил Мирошник - РИА Новости, 12.05.2022

Территория ЛНР в скором времени будет освобождена, сообщил Мирошник

Вся территория Луганской народной республики будет освобождена через "очень короткий промежуток времени", войска двигаются "достаточно активно", заявил посол... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:24

2022-05-12T13:24

2022-05-12T13:24

в мире

луганская народная республика

россия

владимир путин

родион мирошник

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вся территория Луганской народной республики будет освобождена через "очень короткий промежуток времени", войска двигаются "достаточно активно", заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Мы понимаем, что сейчас мы движемся достаточно активно, и мы считаем, что через очень короткий промежуток времени вся территория ЛНР будет освобождена", - сказал Мирошник.Он при этом подчеркнул, что в республике в целом "горячо", хотя и на ограниченной территории - в городах Лисичанск, Северодонецк, которые пока остаются под контролем армии Украины, как и близлежащие поселки. Там идут практически круглосуточные бои.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/posolstvo-1787832885.html

https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html

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в мире, луганская народная республика, россия, владимир путин, родион мирошник, признание днр и лнр в россии