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Территория ЛНР в скором времени будет освобождена, сообщил Мирошник - РИА Новости, 12.05.2022
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Территория ЛНР в скором времени будет освобождена, сообщил Мирошник
Территория ЛНР в скором времени будет освобождена, сообщил Мирошник - РИА Новости, 12.05.2022
Территория ЛНР в скором времени будет освобождена, сообщил Мирошник
Вся территория Луганской народной республики будет освобождена через "очень короткий промежуток времени", войска двигаются "достаточно активно", заявил посол... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:24
2022-05-12T13:24
в мире
луганская народная республика
россия
владимир путин
родион мирошник
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вся территория Луганской народной республики будет освобождена через "очень короткий промежуток времени", войска двигаются "достаточно активно", заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Мы понимаем, что сейчас мы движемся достаточно активно, и мы считаем, что через очень короткий промежуток времени вся территория ЛНР будет освобождена", - сказал Мирошник.Он при этом подчеркнул, что в республике в целом "горячо", хотя и на ограниченной территории - в городах Лисичанск, Северодонецк, которые пока остаются под контролем армии Украины, как и близлежащие поселки. Там идут практически круглосуточные бои.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/posolstvo-1787832885.html
https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html
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в мире, луганская народная республика, россия, владимир путин, родион мирошник, признание днр и лнр в россии
13:24 12.05.2022
 
Территория ЛНР в скором времени будет освобождена, сообщил Мирошник

Посол ЛНР Мирошник: территория республики в скором времени будет освобождена

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вся территория Луганской народной республики будет освобождена через "очень короткий промежуток времени", войска двигаются "достаточно активно", заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Мы понимаем, что сейчас мы движемся достаточно активно, и мы считаем, что через очень короткий промежуток времени вся территория ЛНР будет освобождена", - сказал Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:28
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве
Он при этом подчеркнул, что в республике в целом "горячо", хотя и на ограниченной территории - в городах Лисичанск, Северодонецк, которые пока остаются под контролем армии Украины, как и близлежащие поселки. Там идут практически круглосуточные бои.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетили город Волноваху - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 15:19Специальная военная операция на Украине
Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинРодион МирошникПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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